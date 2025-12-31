快訊

新聞眼／藝文轉化長期動能 考驗南市府

聯合報／ 本報記者萬于甄林伯驊

2026年台南迎來「台南國家美術館」與新營區「國家圖書館南部分館」兩座國家級藝文場館，古都藝文含金量可望大幅升級，真正的考驗在於獲國家級硬體不等同躍升為藝文首都，市府能否轉化為長期、可持續的城市動能？

台南近年有不少藝文展覽暴紅，南市立美術館2館3年前與法國凱布朗利博物館合作推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，介紹數世紀以來亞洲地區的地獄或鬼怪觀，吸引大量年輕族群和觀光客；奇美博物館前年引進「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，展出文藝復興巨擘拉斐爾、後印象派名家梵谷等50名大師珍貴的經典原作，同樣引發搶票潮。

兩大展覽證明台南並不缺乏高端藝文的欣賞、消費意願，需要具水準與話題性的內容策展，只是這類短期、高張力的策展可當作場館營運的起點，卻須避免過度依賴「明星展覽」，如同以往南市立美術館每年都有一檔頗具話題的展覽，其餘展覽的聲量不易擴散、較集中在藝文同溫層，凸顯與日常生活、文化教育、社區參與缺乏連結，形成穩定觀光與藝文生態是一大課題。

此外，國圖南館落腳新營，重要意義為文化資源向溪北延伸的重大契機、平衡台南溪南和溪北發展，市府也應提前思索未來如何與在地教育、產業連結，以及交通、住宿、周邊商業配套同步到位，否則到頭來溪北地區依然不減邊緣化。

兩大國家級場館挹注文化福利，南市府勢必得抓緊擘畫，帶動在地發展。成為古都邁向南台灣藝文門戶契機，可別拿國家級招牌當政績包裝。

