快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

聽新聞
0:00 / 0:00

南國美館移撥中央！停車場免費開放兩個月 地方憂排擠效應

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市立美術館2館今起移撥中央營運，轉型台南國家美術館，並調降門票。記者林伯驊／攝影
台南市立美術館2館今起移撥中央營運，轉型台南國家美術館，並調降門票。記者林伯驊／攝影

台南市立美術館2館今起移撥中央營運，轉型「台南國家美術館」下月推出新展，除和南市立美術館維持「1張票逛2館」，更調降票價市民票僅80元；不過議員指出，交接期間該館地下停車場暫停收費2個月，恐排擠遊客停車、影響月票權益。

⭐2025總回顧

台南國家美術館籌備處回應，地下停車場營業登記證須待正式撥用生效後，才能接續新的營業登記證申辦作業，同時配合停車系統交接及調整作業，今起至2月28日暫停收費，期間24小時開放使用並加強管理與交通引導，預計3月1日起恢復收費，月票與優惠權益也皆依原標準辦理。

中央接手展開營運南國美館，聚焦1895至1960年代台灣美術作品，南國美籌備處表示，2月10日至5月17日推出以「寫生」為切入點的沉浸式互動展覽，帶領觀眾重新認識台灣近現代藝術的發展脈絡，另將推出戶外多元展示裝置，同步以「光景、寫生」為核心教育推廣，包括城市走讀、親子寫生活動、美術音樂跨域體驗。

南市立美術館也提出「台南國際藝術雙年展」構想，以「城市即展場」為核心，南國美館共同參展，把展覽從美術館延伸至城市街區。

以往1張票可參觀南市立美術館1、2館，未來同樣1張票可進入南國美館和南市立美術館，且市民票由原本100元調降為80元，全票200元降為160元。

不過市議員蔡宗豪說，南國美館地下停車場將有2個月不限時且免費，恐引發明顯排擠效應，許多非觀展或非周遭居民的車輛極可能長期停放占據，導致真正有需求的居民、長期承租客，甚至觀展民眾找不到車位，對觀光及藝文活動會造成負面影響，呼籲中央正視交接期的治理責任。

南國美館籌備處表示，暫停收費期間的周末及例假日，會加強館內停車場管理與指揮人力外，也安排義交在館外周邊道路協助引導。

台南 美術館 停車場 藝術

延伸閱讀

南美館2館移撥中央 停車場免費2個月掀排擠疑慮 南國美館：加強管理

韓國必打卡景點ARTE MUSEUM將進駐高雄！董座10年試錯終於走對路 把沉浸式美術館開遍全球

2026元旦就去這！不只故宮南北院 元旦「這幾處景點」免費開放 從科博館到「日式神社、百年梅園」統統有

日本國立博物館擬評估制度 向外國人收較多費用

相關新聞

嘉市中山路封街辦跨年市集 串連文化路夜市湧入數萬人潮

嘉義市迎接跨年，為了讓舞台區人流使用最大化，今年特別將市集移至中山路舉行。規畫範圍從噴水圓環文化路至吳鳳北路全面封街，設...

跨年引爆兩萬人尖叫 韓團HIGHLIGHT「雲林演唱會」有譜？縣府：規畫中

雲林縣政府睽違12年再度舉辦跨年晚會，11組藝人輪番開唱，吸引逾2萬民眾湧入同歡，晚會最大亮點是韓國人氣男團HIGHLI...

南國美館移撥中央！停車場免費開放兩個月 地方憂排擠效應

台南市立美術館2館今起移撥中央營運，轉型「台南國家美術館」下月推出新展，除和南市立美術館維持「1張票逛2館」，更調降票價...

新聞眼／藝文轉化長期動能 考驗南市府

2026年台南迎來「台南國家美術館」與新營區「國家圖書館南部分館」兩座國家級藝文場館，古都藝文含金量可望大幅升級，真正的...

長者迎接第三人生！嘉義閒置國小校舍 轉型樂齡共學基地

活化閒置校舍，嘉義縣義竹國小埤前分校轉型為結合日間照顧中心及巷弄長照站的共融場域，老舊校園重獲新生；另，梅山鄉龍眼國小停...

2026台南好YOUNG跨年熱力開唱 可望超越去年25萬人次

台南市政府主辦的「2026台南好YOUNG跨年晚會」今晚在市府永華市政中心旁廣場登場，集結台、韓、港、日等知名藝人/天團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。