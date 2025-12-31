南國美館移撥中央！停車場免費開放兩個月 地方憂排擠效應

台南市立美術館2館今起移撥中央營運，轉型「台南國家美術館」下月推出新展，除和南市立美術館維持「1張票逛2館」，更調降票價市民票僅80元；不過議員指出，交接期間該館地下停車場暫停收費2個月，恐排擠遊客停車、影響月票權益。

台南國家美術館籌備處回應，地下停車場營業登記證須待正式撥用生效後，才能接續新的營業登記證申辦作業，同時配合停車系統交接及調整作業，今起至2月28日暫停收費，期間24小時開放使用並加強管理與交通引導，預計3月1日起恢復收費，月票與優惠權益也皆依原標準辦理。

中央接手展開營運南國美館，聚焦1895至1960年代台灣美術作品，南國美籌備處表示，2月10日至5月17日推出以「寫生」為切入點的沉浸式互動展覽，帶領觀眾重新認識台灣近現代藝術的發展脈絡，另將推出戶外多元展示裝置，同步以「光景、寫生」為核心教育推廣，包括城市走讀、親子寫生活動、美術音樂跨域體驗。

南市立美術館也提出「台南國際藝術雙年展」構想，以「城市即展場」為核心，南國美館共同參展，把展覽從美術館延伸至城市街區。

以往1張票可參觀南市立美術館1、2館，未來同樣1張票可進入南國美館和南市立美術館，且市民票由原本100元調降為80元，全票200元降為160元。

不過市議員蔡宗豪說，南國美館地下停車場將有2個月不限時且免費，恐引發明顯排擠效應，許多非觀展或非周遭居民的車輛極可能長期停放占據，導致真正有需求的居民、長期承租客，甚至觀展民眾找不到車位，對觀光及藝文活動會造成負面影響，呼籲中央正視交接期的治理責任。

南國美館籌備處表示，暫停收費期間的周末及例假日，會加強館內停車場管理與指揮人力外，也安排義交在館外周邊道路協助引導。