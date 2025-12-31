2026台南好YOUNG跨年熱力開唱 可望超越去年25萬人次
台南市政府主辦的「2026台南好YOUNG跨年晚會」今晚在市府永華市政中心旁廣場登場，集結台、韓、港、日等知名藝人/天團接力演出，在好天氣助攻下，入夜湧入一波波人潮，推估可望超過去年25萬人次。
台南跨年晚會卡司眾多，邀請被韓媒譽為「全能型偶像」STAYC、重量級的搖滾天團「八三夭」、超人氣樂團「理想混蛋」、金獎百變歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金曲獎最佳台語女歌手等3項大獎的李竺芯、韓國新人男團ALL(H)OURS、香港新生代男神魏浚笙、日本全能天后「鈴木愛理」等演出，還未開演就吸引大批歌迷提前排隊等待。西側廣場現場更聚集許多在地美食攤販，讓民眾聽覺、味蕾都能獲得最大滿足。
晚會率先由禾羽KIMI於傍晚5時40分登台，展開近7小時的演唱會馬拉松舞台暖場，主持人吳建恆、徐凱希熱情與現場觀眾互動，演唱會也正式揭開序幕。潮流創作歌手派偉俊、「最美星二代」Angie安吉先後帶來精彩表演，時而動感、時而抒情，不少親子家庭也來到現場同樂。
入夜後現場人潮越來越多，雙人英倫搖滾樂團JADE登台，特色曲風瞬間將觀眾拉入不同氛圍；金曲天團「麋先生」一登台更是瞬間沸騰台前氣氛，暢快搖滾同時融合抒情、電子等多種元素，創造出既熱血又細膩的聽覺體驗。
在「麋先生」表演後，由號稱「風雨男團」的FEniX帶來精湛唱跳演出，點燃現場熱力，台下粉絲熱情歡呼。截至晚間8點為止，現場約已聚集15萬人次觀眾。
台南市長黃偉哲演唱會開始前抵達西側廣場，與等待的民眾互動、發送糖果，並向現場值班警消人員、醫護人員致意。
贊助商之一的中華電信在活動現場設置攤位，與民眾一起享受跨年的幸福快樂，黃偉哲也特別前往參觀，體驗中華電信的AI拍照。
黃偉哲表示，今年跨年台南天氣很好，開場時現場已人山人海，總人次有機會打破去年的25萬人次紀錄。
黃偉哲說明，台南跨年晚會還結合台南購物節活動，在現場攤位消費加碼4倍送，等於每消費50元可獲得高達4組序號，中獎機率大大提高。
台南市政府說，在家收看民眾可鎖定電視轉播TVBS 56台、民視無線台 (22:00轉播開始)、中華電信MOD、南市第3公用頻道；網路直播可至TVBS NEWS YouTube 頻道、黃偉哲臉書專頁、台南TODAY 臉書專頁、OTT平台中華電信Hami video。
