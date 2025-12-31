快訊

嘉市中山路封街辦跨年市集 串連文化路夜市湧入數萬人潮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市中山路全面封街辦市集 湧入數萬人潮帶動跨年觀光商機。記者李宗祐／攝影
嘉義市中山路全面封街辦市集 湧入數萬人潮帶動跨年觀光商機。記者李宗祐／攝影

嘉義市迎接跨年，為了讓舞台區人流使用最大化，今年特別將市集移至中山路舉行。規畫範圍從噴水圓環文化路至吳鳳北路全面封街，設置將近120個攤位，包含美食與胖卡車等體驗，打造熱鬧的跨年商圈。商圈從噴水圓環連接至文化路夜市，隨著夜幕低垂，數萬人潮擠爆商圈。

⭐2025總回顧

市府表示，今年跨年特別調整場地規畫，將攤位移至中山路，就是要讓民眾有更寬敞的空間享受表演。

今天下午來自全台各地攤商陸續整理攤位，並開市營業。有名來自雲林的奶茶攤業者從下午3時許就開始做生意，人潮絡繹不絕，傍晚時分整個商圈擠得水洩不通，攤位前人滿為患。有民眾發現攤商價格有所調高，業者也坦然地說，確實有調整售價，原價60元的泰式奶茶調高至70元，主要是因為這裡的承租費用較貴。民眾對此也認為合理。

業者表示，預計從下午3時營業至明天凌晨3時，至於預計營業額，她笑而不答，但現場忙著聯絡增加備貨，顯見買氣旺盛。

嘉義市中山路全面封街辦市集 湧入數萬人潮帶動跨年觀光商機，人潮連綿不絕至市府前廣場。記者李宗祐／攝影
嘉義市中山路全面封街辦市集 湧入數萬人潮帶動跨年觀光商機，人潮連綿不絕至市府前廣場。記者李宗祐／攝影

跨年 攤商 嘉義 夜市

