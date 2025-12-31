影／官版「井仔腳鹽田音樂會」睽違兩年重辦 惜無緣見落日

交通部雲嘉南濱海國家風景區睽違兩年今傍晚再度舉辦台南北門井仔腳音樂會系列活動，吸引逾2000遊客湧入，不過因雲層遮蔽，惜無緣觀賞到夕陽落日，遊客敲碗希望明年能續辦。

北門井仔腳鹽田送夕陽音樂會原為台南跨年三部曲的首部曲活動，在完成階段性任務後於2018年停辦，在地北門商圈自力救濟，募集資源接手再舉辦4年，2023再次停辦至今2年，今年7月因丹娜絲颱風肆虐災情嚴重，在地方爭取，雲嘉南濱海國家風景區管理處決定今年復辦，同時能肩負希望帶動地方觀光。

下午音樂會搭配祈福儀式，營造溫馨且富有儀式感的年末體驗。夕陽和鹽田為背景的舞台，讓演出的藝人方順吉也大讚「浪漫！」音樂製作人黃文龍薩克斯風演奏及小提琴家康妮媚接力登台演出，現場還有結合地方文化與民眾互動的體驗活動，包括限量的祈福鹽袋吊飾DIY、「鹽續幸福」透明明信片寫下祝福等，現場湧入逾2000人。

不少遊客邊聆聽音樂更拿起手機、相機捕捉眼前夕陽美景，遊客也說，由官方再度舉辦感覺就是不一樣，希望能讓更多遊客湧入井仔腳鹽田。

傍晚近5時前，不時可見夕陽出現在雲層，不少人期待能捕捉到火紅落日美景，不過5時過後如風雲變色，層層雲層遮蔽未見夕陽，只能苦笑說，「越期待越傷害」。

當地北門井仔腳興安宮在晚間6時也安排祈福敲鐘儀式，北門區長林建男說，參與敲鐘祈福者皆可獲得象徵平安與好運的鹽王爺餅乾、馬年吊飾鑰匙圈與發財金等祈福好禮。