影／「台南好young」跨年晚會…警動員318名警力 估現場湧入5千人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警察局指出，今年的現場警力總計動員344人、民力44人，比去年的警力220人、民力30人為多，現場也採分區巡邏提升見警率。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局指出，今年的現場警力總計動員344人、民力44人，比去年的警力220人、民力30人為多，現場也採分區巡邏提升見警率。記者袁志豪／翻攝

「2026台南好young」跨年系列活動今晚登場，市府預估跨年晚會將吸引數10萬人次進出，台南市警察局指出，今年的現場警力總計動員344人、民力44人，比去年的警力220人、民力30人為多，現場也採分區巡邏提升見警率，到目前為止，並沒有人違規攜帶大型可疑物品。

因應北市日前發生隨機殺人案造成4死多人受傷，台南市警局今投入霹靂小組、偵爆犬及金屬探測設備，針對舞台後台、觀眾出入口及周邊重點區域進行全面安檢；另為防範治安事件及踩踏意外，第四分局統籌規畫熱區與熱時交通疏導勤務，市警局也透過遠端監視系統即時掌握人潮動態。

台南市警局表示，為確保活動期間場地安全與交通順暢，已全面啟動高規格維安與疏運措施，今天禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場；目前並沒有人違規，現場人數約已湧入5000人，因有交通管制、封路，並有員警在路口疏導，晚會周邊交通順暢。

現場執勤員警指出，民眾看起來熱情投入晚會，在市長黃偉哲抵達發糖果時也歡呼迎接，並沒有緊張擔心的情況，他們也持續強化人流管制與周邊秩序維護；到場參與的吳先生表示不擔心有意外，感謝警察因為北市事件辛苦站崗，有些人應該是犧牲休假，有警察在旁邊覺得很放心。

彭小姐在市長進場時拿到進步糖果和橡皮擦，表示非常開心，她覺得現場維安很完善，也相信市長的安排能讓她可以安心參與晚會；家住新營的余小姐今年是第4次到市府跨年，感謝市府每年都邀請她喜歡的藝人來表演，她今天有跟市長合照到，十分開心，相信市府有所準備。不會擔心有危險。

