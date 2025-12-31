打造智慧農業 台南有機農業父子揮別丹娜絲颱風災情升級溫網室

走出7月丹娜絲颱風重創滿目瘡痍陰霾，台南柳營太康有機農業專區賴東卿、賴策方父子，數月來在中央及台南市政府協助，重建加固溫網室設施及遠端環境控制系統，要以打造「智慧農業」信念，堅持有機農業之路。

賴東卿原是美髮師，17年前踏入柳營太康有機農業專區投入蔬菜栽種，起初不懂竅門虧損累累，累積經驗、心得後，更投入6000萬元在專區內投資興建專屬有機農產品冷鏈物流廠房，旗下廣田益有機農業公司，每日處理量最多達到1萬5000包蔬菜，目前有20多名員工。

廣田益有機農業擁有3.2公頃生產面積，其中溫室建置達2.8公頃。不過7月丹娜絲颱風重創，看著傾倒農業設施及來不及收成蔬果，難掩挫折，一度萬念俱灰。

「感謝中央及南市府幫忙。」賴東卿、賴策方說，當時總統賴清德還來勘災，協調中央、地方，由農業部農糧署提高溫網室設施重建補助，由原來5成增加至8成降低負擔。

賴東卿表示，溫網室設施重建提升為結構型鋼骨塑膠布溫網室，較傳統型溫網室設施更為強固；並導入智慧型遠端環境控制系統；結合多項感測器設備以蒐集溫室溫度、溼度、光照等數據進行分析，自動執行農作物給水、環境降溫等養護作業，輔助病蟲害即時導入防治策略，提升設施栽培管理精準度及穩定性，落實「智慧農業」信念。

農業局指出，丹娜絲颱風造成嘉南等地農業損失慘重，尤其以溫網室設施毀損最嚴重，農業局迄今已輔導農友申辦溫網室設施重建201件，面積為42.59公頃。