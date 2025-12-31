防5億治水經費被收回 雲林二崙新庄子大排趕年末動工…私地徵收成考驗

雲林縣二崙鄉新庄子大排護岸老舊、渠寬不足且淤積嚴重，常因豪雨宣洩不及溢淹，造成嚴重農損，縣府提報治理計畫獲中央補助5億元，但沿線248筆私有地僅取得14筆，其餘仍在徵收中，因中央規定今年若未開工，經費恐將收回，為此縣府今開工動土，並將持續與地主溝通加速取得土地。

二崙鄉新庄子大排台19線上游護岸治理工程趕在今年最後一天開工動土，縣長張麗善、二崙鄉長鍾東榮，及議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、洪如萍等人與會，李明哲表示，新庄子大排治理工程地方殷殷期盼已久，希望地主能配合，讓工程順利完成。

縣府水利處長許宏博表示，新庄子大排全長約4.5公里，下游1.8公里已整治完成，今開工治理上游，長約2.7公里，總經費5.06億元，工期預計730日曆天，考量沿岸有很多農田排水流入，將設置60處流入工、水閘門，並改善左右護岸共4.2公里、防汛道路修繕及2座橋梁改善。

治理工程沿線需取得248筆土地，目前只取得14筆，許宏博表示，若等土地全數徵收完成再動工，恐要等2、3年，可能造成經費被中央收回，也不符合地方治水期盼，與地方協調後同步雙軌作業，一邊進行工程，並由公所協助，持續與地主溝通透過協議價購取得土地。