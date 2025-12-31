台南文化獎得主林智信辭世 享壽90歲
台南市政府文化局表示，第六屆台南文化獎得主、台灣重要藝術家林智信今天辭世，享壽90歲；其代表作包括世界最長版畫「迎媽祖」、巨幅油畫「芬芳寶島」及台灣鄉土木刻版畫等。
台南市長黃偉哲說，林智信以美學型態保存台灣文化，「迎媽祖」與「芬芳寶島」等作品深刻描繪台灣當代風俗民情，也將台灣文化推展到國際。林智信辭世是台南之痛，更是台灣藝文界重大損失。
文化局指出，林智信1936年出生於台南歸仁，1955年畢業於台南師範學校藝術師範科，是科班出身的藝術家。數十年來致力於藝術創作、美術教育及文化外交推展等。
林智信深耕台灣藝術和文化，代表作包括「迎媽祖」、「芬芳寶島」、台灣鄉土木刻版畫等；以各種媒材表現藝術創作，擅長雕塑、交趾陶燒、水墨畫、琉璃、版畫和油畫等。
文化局表示，林智信揮灑畫筆和雕刀，透過線條、形象、色彩與明暗，繪刻出台灣民情風土、農村景觀、民間習俗，表現台灣人文景觀，突顯台灣樸實意象，彰顯台灣精神的力與美。
