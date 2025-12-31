21人扛6000案行政吃緊 嘉義市導入AI助理為長照減壓

嘉義市長期照顧管理中心負責照管評估業務僅21名主管與照顧管理專員，需負責全市6000餘名長照個案，行政作業負荷沉重。市府今年起推動「智慧長照3.0領先計畫」，導入代理型AI協助行政流程，實證顯示每名照顧專員每日可縮減1.5至2小時文書時間。嘉義市衛生局長廖育瑋表示，透過科技減壓，讓人力回到照顧本質，是嘉義市面對超高齡社會的關鍵策略。

市衛生局表示，長照管理涉及訪視紀錄、照顧計畫撰寫、合規檢核與跨單位協調等大量行政工作，在人力有限下，長期成為第一線人員的沉重負擔。今年結合數位發展部與資訊工業策進會，推動「導入AI助理」計畫，將代理型AI實際導入長照管理流程，協助處理高重複性文書作業。

廖育瑋說，代理型AI並非取代專業判斷，而是作為後勤支援工具，讓照顧專員能將時間與心力投入個案評估、服務連結與家庭支持。嘉義市已於10處長照服務場域完成實證，AI工具融入日常作業後，行政效率明顯提升，也獲得第一線人員的正向回饋。

她表示，嘉義市自2000年起即配合中央推動長期照護體系先導計畫，即使試辦結束後，仍持續由市府編列預算推動相關業務，長照服務從未中斷。目前嘉義市提供27項整合性長照服務，高於全國平均的17項，被視為台灣長照制度的重要發展起點。面對人力結構性不足問題，市府持續以創新科技尋求突破，此次成功導入代理型AI模式，為長照管理注入新動能。

嘉義市政府日前發表實證成果，吸引全台16個縣市到場觀摩交流，並有台大、陽明交大師生參與，針對制度設計、實務操作與後續擴散應用進行討論。市府也透過交流會分享智慧長照3.0的推動歷程與因應策略，期盼提供各地方政府可參考、可複製的推動模式。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線