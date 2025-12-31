嘉義龍眼國小廢校活化 長者齊聚「辭歲升旗」別具意義

嘉義縣梅山鄉龍眼國小停止招生多年，中華民國樂齡陽光公益協會活化校區，籌辦第三人生樂活基地，帶著年近百歲長者升旗，全年無休、輪流值勤，在2025年最後一天，30多名長者齊聚校園舉行「三千歲辭歲升旗典禮」，以隆重儀式向一年歲月致敬，也迎接新年到來。

中華民國樂齡陽光公益協會理事長洪鼎為說，人生七十才開始並非口號，年齡近百歲的長者持續不輟每日升旗，像是對歲月的堅持，舉辦三千歲辭歲升旗典禮，不只是象徵性活動，更清楚宣告第三人生並非退場，而是另一段精彩有目標、有尊嚴、有貢獻的人生歷程。

協會指出，關懷據點30多名長者在歲末齊聚校園，以莊重而溫馨的儀式，向平安走過的一年表達感恩與致敬，隨著國旗冉冉上升，長者們抬頭仰望國旗，迎向充滿希望而嶄新的一年，相較於常見的元旦升旗，「辭歲升旗」更凸顯回顧、感恩與傳承的深層意涵。