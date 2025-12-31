台南梅嶺梅花季將至 警推專案勤務疏導交通

快訊

中央社／ 台南31日電
台南市楠西區梅嶺風景區梅花陸續綻放，玉井警分局將從115年1月1日起規劃執行假日賞梅專案勤務，於現場進行交通疏導，呼籲用路人配合。（玉井分局提供）中央社
台南市楠西區梅嶺風景區梅花陸續綻放，玉井警分局將從115年1月1日起規劃執行假日賞梅專案勤務，於現場進行交通疏導，呼籲用路人配合。（玉井分局提供）中央社

台南市楠西區梅嶺風景區栽種的梅樹陸續開花，氣象署預報明天起將有冷氣團南下，花況漸佳，因應可能湧入大量賞梅遊客，警方明天起執行假日賞梅專案勤務，呼籲民眾配合。

台南市政府警察局玉井分局告訴中央社記者，因應梅花季期間可能湧入大量賞梅人潮，玉井分局自明天起規劃執行「梅嶺梅花季假日賞梅專案勤務」，並提前完成交通疏導整備作業，針對梅嶺風景區周邊停車空間及主要交通動線進行盤點，編排警力疏導交通，降低壅塞情形，確保遊客行程順利。

玉井分局表示，梅花季期間，南188線自台3線水庫路口往梅嶺方向，將禁止甲類大客車及各類大貨車進入，倘二層坪環線產業道路全線車流過大、停車空間達飽和，將視實際交通狀況，彈性實施逆時針方向單行道管制措施，並由執勤員警於現場進行交通疏導，呼籲用路人配合。

西拉雅國家風景區管理處提供資料指出，冷空氣南下正是梅嶺風景區梅花大放異彩季節，管理處將依實際花況推出梅嶺梅花季相關活動，遊客可漫步於平緩的伍龍步道近距離賞花，或登上「梅峰古道」遠眺曾文水庫風光，健行後還可品嚐在地招牌梅子雞、薑黃雞等美食。

