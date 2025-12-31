聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義東石新建養雞場引地方反彈 5村上百人集結縣府前抗議
嘉義縣東石鄉下楫村擬新建養雞場，地方憂雞屎臭味，日前至養雞場基地抗議，但業者仍持續施工，五村上百名村民今早集結至嘉義縣政府前廣場，高舉旗幟和布條，盼縣府請業者立即停工，農業處副處長李建霖收下陳情書，周五將會勘環境及公共設施損壞問題。
⭐2025總回顧
村民認為，業者新建300坪雞舍恐汙染地方環境，養雞場有雞屎臭味，隨風飄散影響周圍5個村莊，未來只能與雞屎味共存，且業者現在趕工興建，連假日都持續施工，大型車輛頻繁出入，輾壞自行車步道，且持續協調未果，盼業者立即停工，保衛家園拒絕雞場。
下揖村長陳慶堂說，養雞場工程事前未與地方溝通，是被村民發現後，大家才知道要蓋新的養雞場，地方要求立即停工，但業者仍持續施工，引爆五村民怨，村民只想在這片土地安居樂業，不想每天聞雞屎味，若業者執意繼續興建，不排除持續抗爭到底。
李建霖表示，針對村民反應的問題，縣府周五將召開工程會勘，與環保局了解養雞場對周邊環境影響，並檢視自行車步道毀損情形，若損壞公共設施將依相關規定辦理，業者依法申請設立養雞場，符合程序規定，建議業者與村民透過協調委員會溝通，互相協調立場及訴求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言