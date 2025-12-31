嘉義東石新建養雞場引地方反彈 5村上百人集結縣府前抗議

嘉義縣東石鄉下楫村擬新建養雞場，地方憂雞屎臭味，日前至養雞場基地抗議，但業者仍持續施工，五村上百名村民今早集結至嘉義縣政府前廣場，高舉旗幟和布條，盼縣府請業者立即停工，農業處副處長李建霖收下陳情書，周五將會勘環境及公共設施損壞問題。

村民認為，業者新建300坪雞舍恐汙染地方環境，養雞場有雞屎臭味，隨風飄散影響周圍5個村莊，未來只能與雞屎味共存，且業者現在趕工興建，連假日都持續施工，大型車輛頻繁出入，輾壞自行車步道，且持續協調未果，盼業者立即停工，保衛家園拒絕雞場。

下揖村長陳慶堂說，養雞場工程事前未與地方溝通，是被村民發現後，大家才知道要蓋新的養雞場，地方要求立即停工，但業者仍持續施工，引爆五村民怨，村民只想在這片土地安居樂業，不想每天聞雞屎味，若業者執意繼續興建，不排除持續抗爭到底。