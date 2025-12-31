台南115年公告土地現值 新光三越新天地成地王

台南市政府今天公布115年公告土地現值及公告地價，中西區新光三越新天地公告土地現值每平方公尺新台幣35萬元（每坪約115.7萬元），首度成為「地王」。

台南市114年「地王」原是中西區中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店，公告土地現值每平方公尺新台幣34萬9000元（每坪約115萬元），第2名是西門路1段與樹林街2段路口新光三越新天地，公告土地現值每平方公尺34萬4000元（每坪約114萬元）。

不過，台南市地價及標準地價評議委員會評定通過115年公告土地現值及公告地價，新光三越新天地超越中山店，明天起成為台南市「地王」。

南市府地政局指出，「地王」轉移主要反映商業機能和人潮結構變化。新光三越新天地近年營運表現亮眼，具備高度商業規模與集客效應，帶動周邊地區商業活動和地價支撐。

相較之下，新光三越中山店受台南鐵路地下化工程及台南火車站更新改建影響，人潮逐年外移至西門商圈及南紡購物中心一帶，形成商圈轉移現象；南方公園商家撤離也加速人潮流失，商業活絡程度相對下降，促成「地王」位置更替。

此外，台南市公告土地現值最低者是北門區蘆竹溝北面潮間帶，每平方公尺33元（每坪約109元），反映自然生態保育土地使用性質。

公告地價方面，台南市最高地價位於中西區中正路精華商業區臨街土地，每平方公尺7萬8800元（每坪約26萬496元），最低地價也是北門區蘆竹溝北面潮間帶，每平方公尺9元（每坪約30元）。

地政局表示，台南市115年公告土地現值較114年調升4.42%，公告地價較113年調升7.55%，整體調整反映市場實際交易狀況及都市發展成果。

地政局說明，「公告土地現值」是土地增值稅課稅基礎，依法每年公告調整1次，若無產權移轉，對地主不產生實質影響，適度調升有助於落實漲價歸公政策；「公告地價」則是民眾申報地價的參考，每2年重新規定1次。