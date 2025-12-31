嘉義市健康城市與永續治理獲中央肯定 黃敏惠：跨域打造全齡宜居城市

嘉義市政府今年在健康城市、高齡友善及國家永續發展等中央評比中獲多項肯定，成果亮眼。市長黃敏惠表示，面對超高齡社會來臨，堅信「科技要為人服務」，透過跨局處整合與智慧應用，讓政策真正走進市民生活，也讓城市在有限資源下持續累積競爭力。

黃敏惠表示，嘉義市自2005年起有系統推動健康城市政策，2011年率先因應高齡化挑戰，打造高齡友善示範城市；2022年再以「設計、數位、創生、永續」四大創新思維，推動十大旗艦計畫，突破既有框架。城市治理的關鍵在於跨域整合，透過各局處的向心力，才能實現全齡共享、世代宜居的願景。

她表示，智慧科技能提升治理效率，但永遠無法取代人的溫度。市府團隊在財政與資源受限的情況下，仍持續精進政策設計，將每一分投入轉化為城市長期發展的動能。未來市府將持續善用整合力量，結合設計思維與科技工具，打造更溫暖且永續的幸福城市。

在實務成果上，消防局以「科技助攻 再造永續新桃城」參加「114年國家永續發展獎」選拔，榮獲政府機關類國家永續發展獎，成為非六都唯一獲獎縣市，也是全國唯一獲此殊榮的消防機關。

國民健康署「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」全國平均獲獎率15.49%，嘉義市投稿20件獲4件，表現突出。4件獲獎作品分別為，市衛生局以青少年心理健康方案，榮獲健康城市類海報獎優等。社會處以「嘉有社企城市新活力」，展現全國首創女性社企培力基地5年成果，榮獲健康城市類健康平等獎。消防局以智慧防救災與跨域合作，分別獲得韌性與創新獎佳作及高齡友善城市海報獎銀獎。

今年11月底，嘉義市65歲以上人口比率已達19.86%，與全國趨勢相近，將邁入超高齡社會。市府表示，健康不只是個人福祉，更是家庭幸福與城市永續的基礎，未來將持續從健康促進、長照整合到智慧科技，深化「長輩敢老、年輕人敢夢」的城市發展方向。

昨天市務會議中，衛生局、消防局與社會處將獲獎成果轉呈，獎座與獎狀由各單位代表獻予市長黃敏惠，與市府團隊及全體市民共同分享榮耀，象徵嘉義市在健康城市與永續治理道路上的階段性成果。