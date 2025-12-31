快訊

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市健康城市與永續治理獲中央肯定 黃敏惠：跨域打造全齡宜居城市

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
健康平等到智慧防災，嘉義市一舉拿下四項健康城市獎，市長黃敏惠與獲獎單位合影。圖／嘉義市政府提供
健康平等到智慧防災，嘉義市一舉拿下四項健康城市獎，市長黃敏惠與獲獎單位合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今年在健康城市、高齡友善及國家永續發展等中央評比中獲多項肯定，成果亮眼。市長黃敏惠表示，面對超高齡社會來臨，堅信「科技要為人服務」，透過跨局處整合與智慧應用，讓政策真正走進市民生活，也讓城市在有限資源下持續累積競爭力。

⭐2025總回顧

黃敏惠表示，嘉義市自2005年起有系統推動健康城市政策，2011年率先因應高齡化挑戰，打造高齡友善示範城市；2022年再以「設計、數位、創生、永續」四大創新思維，推動十大旗艦計畫，突破既有框架。城市治理的關鍵在於跨域整合，透過各局處的向心力，才能實現全齡共享、世代宜居的願景。

她表示，智慧科技能提升治理效率，但永遠無法取代人的溫度。市府團隊在財政與資源受限的情況下，仍持續精進政策設計，將每一分投入轉化為城市長期發展的動能。未來市府將持續善用整合力量，結合設計思維與科技工具，打造更溫暖且永續的幸福城市。

在實務成果上，消防局以「科技助攻 再造永續新桃城」參加「114年國家永續發展獎」選拔，榮獲政府機關類國家永續發展獎，成為非六都唯一獲獎縣市，也是全國唯一獲此殊榮的消防機關。

國民健康署「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」全國平均獲獎率15.49%，嘉義市投稿20件獲4件，表現突出。4件獲獎作品分別為，市衛生局以青少年心理健康方案，榮獲健康城市類海報獎優等。社會處以「嘉有社企城市新活力」，展現全國首創女性社企培力基地5年成果，榮獲健康城市類健康平等獎。消防局以智慧防救災與跨域合作，分別獲得韌性與創新獎佳作及高齡友善城市海報獎銀獎。

今年11月底，嘉義市65歲以上人口比率已達19.86%，與全國趨勢相近，將邁入超高齡社會。市府表示，健康不只是個人福祉，更是家庭幸福與城市永續的基礎，未來將持續從健康促進、長照整合到智慧科技，深化「長輩敢老、年輕人敢夢」的城市發展方向。

昨天市務會議中，衛生局、消防局與社會處將獲獎成果轉呈，獎座與獎狀由各單位代表獻予市長黃敏惠，與市府團隊及全體市民共同分享榮耀，象徵嘉義市在健康城市與永續治理道路上的階段性成果。

永續 嘉義 衛生局 黃敏惠

延伸閱讀

嘉義市下月加碼普發現金6000元 黃敏惠市務會議公布領取方式

獲民眾黨徵召戰嘉義市長…張啓楷：藍白整合成功 黃敏惠就會力挺

嘉義市施政7周年 黃敏惠感性回顧共好歷程

嘉義市慶祝就職7周年 黃敏惠宣布明年1月普發6千元紅包時程

相關新聞

嘉義東石新建養雞場引地方反彈 5村上百人集結縣府前抗議

嘉義縣東石鄉下楫村擬新建養雞場，地方憂雞屎臭味，日前至養雞場基地抗議，但業者仍持續施工，五村上百名村民今早集結至嘉義縣政...

嘉義市健康城市與永續治理獲中央肯定 黃敏惠：跨域打造全齡宜居城市

嘉義市政府今年在健康城市、高齡友善及國家永續發展等中央評比中獲多項肯定，成果亮眼。市長黃敏惠表示，面對超高齡社會來臨，堅...

5年花費百萬元！台南歸仁區里長朱璟漢 推待用麵盼愛擴及邊緣

許多邊緣戶無法納入政府福利對象，台南歸仁區南興里長朱璟漢推動社區供餐多年，也發起免費「待用麵」給急難或三餐不濟者，5年來...

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台跨年 黃偉哲端台南水果迎賓

日本全能天后「鈴木愛理」及韓國新生代男團ALL(H)OURS風塵僕僕抵達台南，市府晚間於大員皇冠酒店舉辦見面會。對於首次...

台南跨年「帳棚族」提前卡位 最狂粉絲從耶誕演唱會就沒離開

2026台南好Young跨年演唱會明晚在台南市永華市政中心西側廣場登場，今天下午藝人彩排，已出現不少帳棚及地墊「卡位」，...

嘉義水上鄉生育補助加碼至1萬元 配合中央政策拚催生

中央明年提高生育補助每胎10萬元，嘉義縣水上鄉今天宣布生育補助再加碼，每名新生兒補助從6000元提高至1萬元，打造更友善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。