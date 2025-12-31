5年花費百萬元！台南歸仁區里長朱璟漢 推待用麵盼愛擴及邊緣

許多邊緣戶無法納入政府福利對象，台南歸仁區南興里長朱璟漢推動社區供餐多年，也發起免費「待用麵」給急難或三餐不濟者，5年來已花費上百萬元；另有里長因接獲太多求助，乾脆設立公開群組，讓想幫忙及需捐款者在上面徵求。

南市社會局社會救助科長楊逸宏說，社會局經過評估有確實需求的人會發放餐券，各地里長若發現有實際需求者可以主動通報，會迅速派員評估，而全市除了南化跟龍崎區共有168個待用餐據點，97個集中在溪南市區，會持續協助與有意願的店家簽約，擴大民間幫助邊緣人的量能。

朱璟漢推動社區共餐長達25年，起初在里內以「社區共餐與送餐服務」照顧當地高齡長者，5年前他有感部分人士不願意到社區供餐，但需要長期經濟協助甚至居無定所，脫口說「你到某某麵攤、吃多少算我的」，因而興起待用麵的念頭。

「單純想盡量能幫助更多人！」朱璟漢說，起初跟3個社區附近麵館談妥，約以50元成本提供1份待用麵，每個月原則100碗，不用提出特殊證明，向老闆表達要待用麵就能領用，出現有人一口氣要求好幾碗稱要帶回去給家人，現況則多數是里外的人來領取。他感動說，5年來供應兩萬多碗、花費100多萬元，這良善風氣的影響，近年有餐飲店主動發願每天提供一定數量的待用餐點，感謝元生五穀老闆娘陳慧珠、水電行老闆娘李璦琪、榮興工業老闆吳勝峰固定每月贊助，要不是善心在地人不間斷贊助，很難撐下去。