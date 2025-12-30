快訊

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台跨年 黃偉哲端台南水果迎賓

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本全能天后「鈴木愛理」今抵達台南，與市長黃偉哲相見歡。圖／台南市政府提供
日本全能天后「鈴木愛理」今抵達台南，與市長黃偉哲相見歡。圖／台南市政府提供

日本全能天后「鈴木愛理」及韓國新生代男團ALL(H)OURS風塵僕僕抵達台南，市府晚間於大員皇冠酒店舉辦見面會。對於首次來台南跨年表演，藝人們紛表示興奮又期待，市長黃偉哲準備台南特產水果及柚子汁等飲品供藝人品嘗，邀請粉絲們明晚一起來跨年晚會，迎接2026年到來。

⭐2025總回顧

今晚見面會現場，黃偉哲化身最佳推銷員，為鈴木愛理介紹哈密瓜、火龍果、小番茄等各項水果特色，並送上具有台南特色的蘭花絲巾及蘭花瓷盤。鈴木愛理品嘗小番茄等水果，除了以日語驚呼「好甜喔」，更秀出新學的台語大讚「賀呷」，同時也以她的名字「愛理」，大秀台語「愛你」。

8歲就出道，可愛虎牙是招牌的鈴木愛理，偶像出身、橫跨歌手、模特與戲劇領域堪稱全能天后，上次是2016年以「℃-ute」偶像團體成員來台演出，睽違10年首度以個人身分站上台南跨年舞台，吸引眾多粉絲期待她帶來的驚喜表演。

來自韓國的新生代男團ALL(H)OURS今晚也出席見面會，市長黃偉哲致贈近期爆紅的台南菜市場吉祥物玩偶「菜奇鴨」及寫有「台南」的漁夫帽給團員，ALL(H)OURS則以簽名專輯回贈。七個大男孩受訪時表示，要「炫耀」黃偉哲市長對他們很好，7月時收到市長專程寄贈、非常美味的台南芒果，感到非常開心，今晚也與市長黃偉哲以台南柚子汁共同舉杯，預祝明天跨年晚會順利成功。

顏值、唱跳實力同樣驚人的韓國新生代男團ALL(H)OURS！黃偉哲說，今天正式與男團面對面，上回是透過社群軟體，請他們協助行銷台南芒果而結緣，他直呼今天見到眾團員本人，果然活力充沛並充滿青春氣息，因此黃偉哲呼籲粉絲們把握難得機會，務必來台南一睹偶像風采，錯過可惜。

黃偉哲表示，近年來台南跨年晚會已成為品牌，深受眾多民眾喜愛，台南市府運用相當有限的預算資源，邀請國內外知名藝人來台南表演，今年有多組高人氣外國藝人如STAYC、鈴木愛理及男團ALL(H)OURS在台南演出。

市府表示，2026「台南好young」跨年晚會，邀請大家來集結台、韓、港、日等知名藝人、天團，接力演出，包括香港新生代男神魏浚笙、搖滾天團八三夭、金獎百變歌姬9m88、超人氣樂團理想混蛋、金曲樂團麋先生、金曲歌后李竺芯等華麗演出陣容，精彩可期。

韓國新生代男團ALL(H)OURS今抵達台南，市長黃偉哲贈送寫有「台南」的漁夫帽給團員。圖／台南市政府提供
韓國新生代男團ALL(H)OURS今抵達台南，市長黃偉哲贈送寫有「台南」的漁夫帽給團員。圖／台南市政府提供
日本全能天后「鈴木愛理」今抵達台南。圖／台南市政府提供
日本全能天后「鈴木愛理」今抵達台南。圖／台南市政府提供
日本全能天后「鈴木愛理」今抵達台南，與市長黃偉哲相見歡。圖／台南市政府提供
日本全能天后「鈴木愛理」今抵達台南，與市長黃偉哲相見歡。圖／台南市政府提供
韓國新生代男團ALL(H)OURS今抵達台南，與市長黃偉哲相見歡。圖／台南市政府提供
韓國新生代男團ALL(H)OURS今抵達台南，與市長黃偉哲相見歡。圖／台南市政府提供

