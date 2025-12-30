台南跨年「帳棚族」提前卡位 最狂粉絲從耶誕演唱會就沒離開

2026台南好Young跨年演唱會明晚在台南市永華市政中心西側廣場登場，今天下午藝人彩排，已出現不少帳棚及地墊「卡位」，有人昨晚就從桃園、台中南下，有人甚至從耶誕演唱會就卡位至今，有粉絲說是來追韓團，最近幾年都專程來台南跨年，只為近距離看自己的偶像。

明天就是跨年，今天下午藝人們陸續進行最後彩排，現場出現了提前卡位的情況，有好幾頂帳棚，也有人用地墊占位，不少粉絲都自備長焦鏡頭的相機，想要在前面的位置，搶拍到自己的偶像，台南從耶誕到跨年共辦3場演唱會，最狂粉絲從耶誕演唱會後持續卡位。

從桃園南下的女粉絲說，以前在台南讀大學，台南跨年演唱會都有邀請喜歡的韓團，今年提前排休假就和朋友約好，昨天晚上就衝到台南，有在附近租民宿，累了就輪流回民宿休息，這幾天台南天氣晴朗氣溫很舒適，只有晚上稍涼一點，今天晚上可能會清場，所以決定守在現場撐著不睡覺到明晚跨年。

提前3天卡位會不會太辛苦，粉絲說，「追星就是這樣」，明晚跨年演唱會後還要趕回去隔天上班。

台南跨年場地在舞台前圍起護欄並張貼公告，市府今年提高維安，公告禁止攜帶行李箱、攝影腳架、長梯等入場，違者將安檢留置為避免類似情況發生。