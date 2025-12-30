快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2026台南好Young跨年演唱會明晚在永華市政廣場西側廣場前登場，已有不少粉絲提前卡位。記者吳淑玲／攝影
2026台南好Young跨年演唱會明晚在永華市政廣場西側廣場前登場，已有不少粉絲提前卡位。記者吳淑玲／攝影

2026台南好Young跨年演唱會明晚在台南市永華市政中心西側廣場登場，今天下午藝人彩排，已出現不少帳棚及地墊「卡位」，有人昨晚就從桃園、台中南下，有人甚至從耶誕演唱會就卡位至今，有粉絲說是來追韓團，最近幾年都專程來台南跨年，只為近距離看自己的偶像。

⭐2025總回顧

明天就是跨年，今天下午藝人們陸續進行最後彩排，現場出現了提前卡位的情況，有好幾頂帳棚，也有人用地墊占位，不少粉絲都自備長焦鏡頭的相機，想要在前面的位置，搶拍到自己的偶像，台南從耶誕到跨年共辦3場演唱會，最狂粉絲從耶誕演唱會後持續卡位。

從桃園南下的女粉絲說，以前在台南讀大學，台南跨年演唱會都有邀請喜歡的韓團，今年提前排休假就和朋友約好，昨天晚上就衝到台南，有在附近租民宿，累了就輪流回民宿休息，這幾天台南天氣晴朗氣溫很舒適，只有晚上稍涼一點，今天晚上可能會清場，所以決定守在現場撐著不睡覺到明晚跨年。

提前3天卡位會不會太辛苦，粉絲說，「追星就是這樣」，明晚跨年演唱會後還要趕回去隔天上班。

台南跨年場地在舞台前圍起護欄並張貼公告，市府今年提高維安，公告禁止攜帶行李箱、攝影腳架、長梯等入場，違者將安檢留置為避免類似情況發生。

「2026台南好Young跨年演唱會」於明晚6點在永華市政中心西側廣場登場，卡司橫跨台日韓，從八三夭、理想混蛋、麋先生，到STAYC、鈴木愛理輪番上陣，陪伴民眾一路倒數迎新年，市長黃偉哲今天宣布加碼180秒煙火秀。

2026台南好Young跨年演唱會明晚在永華市政廣場西側廣場前登場，已有不少粉絲提前卡位。記者吳淑玲／攝影
2026台南好Young跨年演唱會明晚在永華市政廣場西側廣場前登場，已有不少粉絲提前卡位。記者吳淑玲／攝影
2026台南好Young跨年演唱會明晚在永華市政廣場西側廣場前登場，已有不少粉絲提前卡位。記者吳淑玲／攝影
2026台南好Young跨年演唱會明晚在永華市政廣場西側廣場前登場，已有不少粉絲提前卡位。記者吳淑玲／攝影
2026台南好Young跨年演唱會明晚在永華市政廣場西側廣場前登場，已有不少粉絲提前卡位。記者吳淑玲／攝影
2026台南好Young跨年演唱會明晚在永華市政廣場西側廣場前登場，已有不少粉絲提前卡位。記者吳淑玲／攝影

相關新聞

台南跨年「帳棚族」提前卡位 最狂粉絲從耶誕演唱會就沒離開

2026台南好Young跨年演唱會明晚在台南市永華市政中心西側廣場登場，今天下午藝人彩排，已出現不少帳棚及地墊「卡位」，...

嘉義水上鄉生育補助加碼至1萬元 配合中央政策拚催生

中央明年提高生育補助每胎10萬元，嘉義縣水上鄉今天宣布生育補助再加碼，每名新生兒補助從6000元提高至1萬元，打造更友善...

風華再現！台南百年安平郵局喬遷 「劍獅郵筒」亮眼曝光

具有百年歷史的臺南市安平郵局歷經原地拆除重建，29日上午舉行開幕典禮，極具特色的「劍獅郵筒」也首度曝光。臺南市長黃偉哲特...

科技查空汙台南打造首輛空品監測車、搭1400處感測器

台南市環保局全新打造首部「移動式空氣品質監測車」，即時深入工業區及民眾陳情熱區，配合全市已布建的1400處微型感測器，建...

嘉義市年底3大盛事 舞台一站式沿用20天節省支出

嘉義市政府積極節省公帑，今年底將城市博覽會、國際管樂節及跨年晚會三大盛事舞台整合，自12月12日起在市府前廣場共用同一舞...

台南市消防局斥資1億3710萬元採購16輛新式消防車輛 今上線守護大台南

台南市消防局今年度新購置救助器材車1輛、水庫消防車7輛及水箱消防車8輛，合計16輛消防車輛，今天正式上線；這次採購是依各...

