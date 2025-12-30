嘉義水上鄉生育補助加碼至1萬元 配合中央政策拚催生

中央明年提高生育補助每胎10萬元，嘉義縣水上鄉今天宣布生育補助再加碼，每名新生兒補助從6000元提高至1萬元，打造更友善的育兒環境，代表會目前已正式通過修正生育補助自治條例，以實際行動支持家庭迎接新生命，盼提升生育意願並改善人口結構。

水上鄉長林緗亭說，新生兒在水上鄉完成出生登記或初設戶籍，父母其中一方須要設籍在水上鄉連續滿6個月以上，並在申請時仍持續設籍者，即可提出申請。符合生育補助自治條例規定者，每名新生兒可申請生育補助1萬元，不分胎次，每名新生兒限申請1次。

水上鄉公所指出，育兒、醫療與生活成本逐年攀升，公所向中央及縣府爭取近4000萬元，興建水上如親公共托嬰中心，預計明年底完工，2027年開放收托2足月至未滿2歲嬰幼兒，名額共40人，未來將持續整合醫療、托育及社會福利資源，讓年輕人安心成家、放心生養。