風華再現！台南百年安平郵局喬遷 「劍獅郵筒」亮眼曝光

聚傳媒／ 記者陳欣如報導
圖／取自臺南市政府

具有百年歷史的臺南市安平郵局歷經原地拆除重建，29日上午舉行開幕典禮，極具特色的「劍獅郵筒」也首度曝光。臺南市長黃偉哲特別親臨祝福，並與中華郵政公司董事長王國材共同揭幕，並植下一株希望樹苗，見證承載百年記憶的安平郵局，以全新面貌嶄新風華再現，邁向下一個百年。

黃偉哲市長表示，感謝中華郵政長期透過郵政商城推廣台南農產，成為農民最堅實的後盾。安平是台南400歷史起源，安平郵局坐落安平古堡對面，地理位置優越，門前極具特色的「劍獅郵筒」更有機會成為新興打卡景點。期盼未來與中華郵政持續合作，帶動地方繁榮。

中華郵政公司指出，喬遷後的安平郵局新址位於安北路149號，與原址僅相距約100公尺，正對一級古蹟「安平古堡」，地理位置優越。為了呼應安平豐富的文化底蘊，本次重建特別打造極具特色的「劍獅郵筒」，內部空間設計更強調明亮舒適。此外，也特別規劃三樓為郵館，提供郵政在職及退休同仁旅遊休憩據點，活化空間運用。未來將持續秉持在地好鄰居的精神，為民眾提供親切貼心的服務。

