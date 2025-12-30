科技查空汙台南打造首輛空品監測車、搭1400處感測器

台南市環保局全新打造首部「移動式空氣品質監測車」，即時深入工業區及民眾陳情熱區，配合全市已布建的1400處微型感測器，建構全方位空品守護網，讓空氣汙染行為在科技法眼下無所遁形。

環保局表示，車輛試運轉期間已至南部科學園區進行監測，也在烏樹林火警中首次至前線執行應變任務，提供最即時空品資訊供民眾查閱。後續監測車將至台南市主要汙染熱區進行巡迴監測，鑑別空氣汙染來源並據以擬定精進管制策略。

環保局指出，監測車搭載粒狀汙染物、硫氧化物、氮氧化物、臭氧監測儀及氣體氣膠分析儀等監測設備，透過車輛高機動特性，可補足固定式監測站不足，掌握小區域汙染範圍影響。

除監測車輛外，考量歸仁沙崙地區常有民眾反映夜間偶有雞、豬糞或腐敗氣味等異味情形，為能即時掌握污染來源，環保局今年再於沙崙地區新設10台空氣品質微型感測器，增加硫化氫（H2S）異味感知器，搭配現有的7處風速風向儀，方便鎖定異常時段與影響範圍，提升稽查與研判效率。

市長黃偉哲表示，台南市積極導入智慧科技管理，過去空汙稽查常受限於固定式監測點位，難以精確掌握特定污染源。現在透過這輛全新移動式監測車，就像是擁有行動版的空品實驗室，可以因應陳情案件或火災等突發事故迅速出擊，提供最即時的環境數據，保障市民健康。