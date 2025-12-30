嘉義市年底3大盛事 舞台一站式沿用20天節省支出

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府落實預算效益極大化，整合三大盛事軟硬體避免重複支出。圖為管樂節活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府落實預算效益極大化，整合三大盛事軟硬體避免重複支出。圖為管樂節活動。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府積極節省公帑，今年底將城市博覽會、國際管樂節及跨年晚會三大盛事舞台整合，自12月12日起在市府前廣場共用同一舞台。市府表示，透過舞台共用策略大幅降低硬體搭建與音響設備成本，徹底發揮設施價值，讓市府前廣場成為12月全台最熱鬧、最具經濟效益的展演基地。

以往嘉義市跨年與管樂晚會多在不同場地分別搭台，若分散在體育場或中山路，搭建經費驚人。今年採取「一站式沿用」模式，舞台自12月12日啟用後不再拆除，沿用至12月31日跨年晚會，橫跨3個周三與3個周末，將預算效益極大化。

表演活動由12月12日美秀集團、王彩樺及鐵獅玉玲瓏揭幕，13日、14日有盧廣仲、蕭煌奇與李炳輝接力。17日安排寶島一村演出，20日銜接管樂節大型晚會，21日、24日、27日持續有活動，並於28日舉行閉幕派對。跨年晚會則由蕭煌奇、頌樂、羅志祥等人以及倒數後由韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂壓軸。

文化局表示，過去管樂節晚會與跨年活動多在田徑場辦理，今年因應田徑場整修，重新思考硬體使用方式。採取大型舞台共用策略，將燈光、音響等硬體統籌規畫，避免每一場活動重新搭建與各自採購，造成重複支出。

這種「榨乾」舞台價值的作法在全台縣市中罕見。市府表示，透過整合方式，在既有預算框架下維持演出規格與安全標準，讓市民用同樣的公共支出，享受到更好的演出內容品質與觀賞體驗，並將節省下來的經費回饋於民，也難怪市民能在過年前領到6000元紅包。

嘉義市舞台一站式沿用20天，節省硬體支出。記者李宗祐／攝影
嘉義市舞台一站式沿用20天，節省硬體支出。記者李宗祐／攝影

