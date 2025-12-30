快訊

不拚短期聲量 台南文化政策治理朝制度化邁進

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市文化局今在台南文化中心舉辦今年度年終成果發表會，文化局長黃雅玲（前排左六）強調，文化治理重點不在短期活動聲量，而在制度建構與場域經營，讓文化長期融入城市日常，成為台南穩定而深厚的底蘊。記者萬于甄／攝影
台南市文化局今在台南文化中心舉辦今年度年終成果發表會，文化局長黃雅玲（前排左六）強調，文化治理重點不在短期活動聲量，而在制度建構與場域經營，讓文化長期融入城市日常，成為台南穩定而深厚的底蘊。記者萬于甄／攝影

文化讓台南不只是被看見，而是每天都值得走進的城市，台南市文化局今在台南文化中心舉辦今年度年終成果發表會，文化局長黃雅玲強調，文化治理重點不在短期活動聲量，而在制度建構與場域經營，讓文化長期融入城市日常，成為台南穩定而深厚的底蘊。

黃雅玲表示，今年台南在大型藝文活動、文化園區經營、城市品牌及影視政策等面向政策逐步到位，包括台南新藝獎、國際音樂節、漁光島生活節、台南藝術節以及月津港燈節、龍崎空山祭等指標型活動，都讓文化成為城市日常風景。

其中，上周甫開幕的龍崎空山祭，今年調整開放時間後，首周末參觀人次已達7177人次，門票收入逾32萬元，成效亮眼；在城市品牌方面，文化局以文創IP「巷仔Niau」推動相關商品，目前已開發20多項商品，累積超過600萬元營收。

黃雅玲提到，在文化資產治理方面持續推動老屋與歷史場域再生，並透過「一起府城．打開大街」計畫，串聯府城重要節點，今年不僅完成3戶老屋立面整修，也在地震與風災後完成逾百處文資修復，成功爭取中央補助逾3.5億元。

文化局表示，展望2026年將邁入制度化、平台化治理新階段，明年首要重點包含成立「行政法人台南市歷史文化場域經理平台」，以及文化設施與公共空間升級，持續推動文化設施升級與影視產業發展，期盼讓文化真正成為市民生活的一部分。

文化局 老屋

