台南市消防局斥資1億3710萬元採購16輛新式消防車輛 今上線守護大台南

台南市消防局今年度新購置救助器材車1輛、水庫消防車7輛及水箱消防車8輛，合計16輛消防車輛，今天正式上線；這次採購是依各分隊實際勤務需求量身規劃，由第一線單位全程參與隨車配備、車輛規格及內部空間配置設計，確保車輛性能與操作動線貼近救災現場實務。

消防局說明，今年整體採購經費達1億3710萬元，其中中央補助2600萬元，其餘由市府自籌預算支應；藉由本次採購，完成大台南地區由南至北共計16個消防分隊使用年限較長的老舊消防車輛汰換作業，有效強化第一線初期滅火、穩定供水及專業救助等核心救災量能。

為因應各類災害事故奠定更為穩固的救災基礎，本次新購置救助器材車，主要支援車禍救援、高處救助及複合型災害搶救，車內整合各式破壞、撐舉及吊掛救助器材，並採模組化配置及寬敞作業空間設計，使器材取用更迅速、操作更安全，提升高風險救援任務的執行效能。

水庫消防車則具備大容量蓄水與高效供水能力，可於偏遠地區或供水不穩環境中，持續支援前線滅火行動，發揮穩定水源後勤支援的關鍵角色；水箱消防車兼具快速出勤與即時供水優勢，特別適用於市區火災初期搶救，有效爭取黃金滅火時機，防止災害擴大。

在行車與操作安全方面，新購消防車底盤全面導入多項主、被動安全與行車控制系統，並增設行車視野輔助、盲區警示、車身高辨識反光標示及歐規警示燈等裝置，大幅提升緊急出勤行車安全。

另外，依使用單位實務需求，升級配置幫浦穩壓裝置、電子水位顯示系統及電動油壓開門器等設備，使車輛在高強度救災環境下仍能維持穩定運作、迅速反應，確保分秒必爭的救災任務安全可靠；16輛新購消防車輛均已完成驗收，今天正式上線服勤，全面提升災害搶救效率與作業安全。

市長黃偉哲表示，為守護市民生命與財產安全，市府將持續積極編列預算，並同步爭取中央專案補助及民間資源挹注，加速汰換使用年限超過15年以上老舊消防車輛，逐步建構更完善、現代化的救災裝備體系，朝「安全大台南」的施政願景穩健邁進。