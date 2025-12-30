台南增購60台移動式抽水機 汰換易淹水區舊機組

台南市政府獲經濟部水利署補助部分經費，增購60台可連續運轉超過24小時的移動式抽水機組，將優先汰換易淹水地區舊機組，可提升面對颱風豪雨應變能力。

台南市政府今天於新市區座駕抽水站舉行「114年度0.3CMS移動式抽水機交機儀式」，由市長黃偉哲到場檢視抽水機組連續抽水性能。

黃偉哲致詞表示，今年在團隊積極爭取下，獲經濟部水利署補助新台幣3576萬元，加上市府自籌5364萬元，增購60台移動式抽水機組，雖然投入經費龐大，但對保障市民生命財產安全、降低淹水發生頻率與風險具有實質效益。

黃偉哲強調，台南目前共配置511部移動式抽水機，此次新購設備主要汰換老舊機組，全面提升防汛效能，雖然目前並非梅雨季或颱風季，但正是進行設備整備、工程維護與全面提升防汛效能最佳時機，才能在汛期來臨時有效應變。

水利局提供資料指出，台南市目前共有511部移動式抽水機，部分機組機齡已超過15年，造成抽水效能及穩定性不佳，新購60台移動式抽水機採用工業級引擎，可連續運轉24小時以上，具備高效能、高機動性，將優先汰換預布於易淹水地區的舊機組，可大幅提升面對颱風豪雨應變能力。