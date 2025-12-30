快訊

台南里長發起共餐25年待用麵5年 願大眾關注角落弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南南興里長朱璟漢發起愛心待用麵。原本每家麵店每個月提供100碗，後來沒有限量。記者周宗禎／攝影
台南南興里長朱璟漢發起愛心待用麵。原本每家麵店每個月提供100碗，後來沒有限量。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區南興里長朱璟漢推動社區供餐多年，發現仍有不足，又發起免費待用麵給急難或三餐不濟的社會邊緣人，5年來已供應兩萬多碗、花費100多萬。朱璟漢說，要不是善心在地人不間斷贊助，長期很難撐下去。

朱璟漢推動社區共餐已長達25年，起初在南興里內「社區共餐與送餐服務」，照顧當地高齡長者，後來鄰近社區老人家得知也來求助，服務人數曾達300人。

朱璟漢5年前因有些人不願意到社區供餐，甚至居無定所，一直向他求助、需要長期濟助也莫可奈何，脫口說「你到某某麵攤、吃多少算我的」，就這樣興起待用麵的念頭。

不過朱璟漢想法很簡單，就是盡量能幫助更多人，當初跟3個社區附近麵館講好，約用50元成本提供一份，午餐晚餐營業時間不用什麼證明、仔細跟老闆開口講要待用麵就可以。

原本3家店講好，每個月原則100碗，後來也就沒有計算數量，這些年因為風聲傳開許多其他區里的人來光顧，還有外地人說往來一趟比較遠、一口氣要好幾碗說要帶回去給家人。

5年來除一家收攤，目前還有門清水宮旁內門、文化街腳踏車店旁邊的姊妹兩家麵館持續供應待用麵。「當然只是圖個溫飽、沒什麼大魚大肉」，朱璟漢說，最近里內的人來吃的已經寥寥無幾，大多數是外地人。

店家說，有些客人看到布告，會主動說零錢不用找甚至掏大鈔贊助，他們都會記錄下來，月底再結算。只是經常要忙著做生意，現在就沒有把樂捐箱拿出來，是有一些客人主動詢問他們才收捐款。每個月可能幾百元，甚至幾千元都有。

因為這良善風氣的影響，附近地區近年也有餐飲店、麵攤老闆自己發願每天提供一定數量的待用餐點。

朱璟漢說，這些年景氣沒有想像中好，經濟也沒有表面上看起來這麼風光，社會角落有很多邊緣人真的需要幫忙，希望各地有能力行有餘力的人都能夠支持這種做法。

他還要感謝元生五穀老闆娘陳慧珠、水電行老闆娘李璦琪、榮興工業老闆吳勝峰，這三位一直固定每月贊助經費，不欲人知。他說，每個人能力都有限，在有限範圍內盡量幫助人，應該是很多人都能夠做到，希望大家一同來幫助弱勢、讓社會更祥和。

台南南興里長朱璟漢發起共餐25年、待用麵5年，祈願大眾關注社會角落弱勢。記者周宗禎／攝影
台南南興里長朱璟漢發起共餐25年、待用麵5年，祈願大眾關注社會角落弱勢。記者周宗禎／攝影
待用麵店家會把捐款放在容器內，並詳細記載。記者周宗禎／攝影
待用麵店家會把捐款放在容器內，並詳細記載。記者周宗禎／攝影
台南南興里長朱璟漢發起待用麵，祈願大眾關注社會角落弱勢。記者周宗禎／攝影
台南南興里長朱璟漢發起待用麵，祈願大眾關注社會角落弱勢。記者周宗禎／攝影

