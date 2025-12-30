嘉義市下月加碼普發現金6000元 黃敏惠市務會議公布領取方式

因應國際關稅變動及丹娜絲颱風重創，嘉市府推動「振興經濟加碼計畫」，運用歲計賸餘，加碼普發每位市民現金6000元，穩定民生、支撐在地經濟。市長黃敏惠上午市務會議，公布普發現金發放對象、領取方式及注意事項。現金主要發放日期：115年1月24日（周六）及1月25日（周日），連續2天上午8時30分至下午4時，市民可依通知單前往各區指定地點領取。領取通知單115年月1月16日起，送達市民戶籍地址。

黃敏惠表示，市府安定民心、顧好產業民生，8日提出「振興經濟加碼計畫」，內容除加碼普發現金，同步推動商圈與夜市活絡、觀光產業補助及永續生活措施，讓消費動回到市場，支撐在地經濟。

普發現金發放對象，須同時符合以下條件：12月8日（含）前設籍且造冊日12月24日仍設籍嘉市（不含發放日前死亡者）；另12月8日（含）以前出生者，115年2月6日前辦妥出生登記設籍嘉市都可以領取消費金。未在主要發放日完成領取，市民可於115年1月30日 (周五)、1月31(周六)日、2月6日 (周五)、2月7日 (周六)，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬聯合里辦公處補領。

領取方式，黃敏惠提醒，領取消費金可親自或委託他人辦理，須憑通知單、身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人身分證與印章。未成年人由法定代理人代領，並檢附通知單、法定代理人國民身分證、印章，以及未成年人之國民身分證、戶口名簿或戶籍謄本正本（三擇一）。

市民因故無法於上述時段領取現金，可於115年3月2日 (周一)至3月15日 (周日)申請轉帳，提供線上及紙本2種方式，申請網站再行公告；款項115年4月30日 (周四)前撥款入帳；未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。