快訊

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

台南跨年推180秒煙花秀 總數近3500發迎新年

中央社／ 台南30日電

台南市政府將於明天在永華市政中心西側廣場舉辦跨年演唱會，市長黃偉哲今天宣布在跨年倒數後推出長達180秒的煙花秀，施放總數近3500發，盼與民眾一起迎接新年。

⭐2025總回顧

黃偉哲透過新聞稿表示，這一年台南歷經楠西地震、颱風丹娜絲等災害，他勤跑基層視察各地，深深感受到市民及市府團隊都很堅毅進行復原工作，因此在歲末年終衷心向大家說聲「這一年辛苦了」，也希望透過各種演唱會、大型活動，帶給市民歡樂氛圍及活力。

黃偉哲表示，此次特別在跨年倒數後規劃煙花秀，安排總數近3500發煙花，其中有450發染色煙花搭配，當絢麗煙花劃破夜空、直衝天際如雨點般消失的瞬間，與大家一起迎接嶄新、平安、充滿希望的新年。

黃偉哲指出，台南運用有限資源，推出多場精彩耶誕跨年活動，其中民間資源贊助是撐起活動重要力量，感謝開基玉皇宮連續5年贊助跨年煙花秀，讓台南跨年活動更完美。

開基玉皇宮表示，今年精心設計多種象徵吉祥的煙花圖騰，主題分別象徵事業發展、工作運勢、財運亨通、闔家平安，以及家庭美滿，祝福各界在新的一年萬事都如意。

台南市政府提醒民眾，為強化活動安全，晚會現場禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物品進入，也禁止民眾以物品佔位，外縣市民眾如果提早到場、有攜帶大型行李箱需求，可配合寄放到服務台，於活動結束後領取。

跨年 台南 黃偉哲

延伸閱讀

台南11月詐騙案假網拍假投資色情應召最多 明晚跨年警籲配合安檢

韓團STAYC首來台參加台南跨年演唱會 黃偉哲：加碼180秒煙花秀

台南市立醫院BOT案 秀傳投資76億續營運50年

影／台南跨年禁攜帶大行李箱、攝影腳架、長梯 今現場模擬逼真

相關新聞

嘉義市下月加碼普發現金6000元 黃敏惠市務會議公布領取方式

因應國際關稅變動及丹娜絲颱風重創，嘉市府推動「振興經濟加碼計畫」，運用歲計賸餘，加碼普發每位市民現金6000元，穩定民生...

嘉義市年底3大盛事 舞台一站式沿用20天節省支出

嘉義市政府積極節省公帑，今年底將城市博覽會、國際管樂節及跨年晚會三大盛事舞台整合，自12月12日起在市府前廣場共用同一舞...

台南市消防局斥資1億3710萬元採購16輛新式消防車輛 今上線守護大台南

台南市消防局今年度新購置救助器材車1輛、水庫消防車7輛及水箱消防車8輛，合計16輛消防車輛，今天正式上線；這次採購是依各...

台南里長發起共餐25年待用麵5年 願大眾關注角落弱勢

台南市歸仁區南興里長朱璟漢推動社區供餐多年，發現仍有不足，又發起免費待用麵給急難或三餐不濟的社會邊緣人，5年來已供應兩萬...

10連霸議員85歲當選嘉義市副議長 張榮藏寫地方自治史傳奇

嘉義市政壇無黨籍資深議員張榮藏，縱橫地方政治近半世紀，締造「十連霸議員」、85歲高齡清白當選副議長等紀錄，被學界視為「台...

台南亞太主球場改善完畢 下月檢測賽

投入近34億元打造的台南安南區亞太國際棒球訓練中心，號稱全台最大規模室外棒球基地，但年初成棒主球場啟用後仍有缺失，遲未獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。