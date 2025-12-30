快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

電圍網擋不住「聰明猴」嘉義市區現猴蹤 蔡易餘促開放獵人移除　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣獼猴頻繁侵入農園聚落，嘉縣山區農民叫苦連天，嘉縣立委蔡易餘質詢農業部，獼猴學習力強，過去政府補助電圍網被「破解、跳越」，防治效果下滑，主張在密度過高、危害嚴重區域，適度開放獵人執行「任務移除」。圖／取自蔡易餘臉書
台灣獼猴頻繁侵入農園聚落，嘉縣山區農民叫苦連天，嘉縣立委蔡易餘質詢農業部，獼猴學習力強，過去政府補助電圍網被「破解、跳越」，防治效果下滑，主張在密度過高、危害嚴重區域，適度開放獵人執行「任務移除」。圖／取自蔡易餘臉書

台灣獼猴頻繁侵入農園聚落，嘉縣山區農民叫苦連天，嘉市區昨天出現1隻獼猴，市府派員圍捕落空，除猴害引發議論；嘉縣立委蔡易餘本月初質詢農業部，獼猴學習力強，過去政府補助電圍網被「破解、跳越」，防治效果下滑，主張在密度過高、危害嚴重區域，適度開放獵人執行「任務移除」，重建人與野生動物界線與平衡。對此，農業部林業及自然保育署強化「非致死」防治方法。

⭐2025總回顧

蔡易餘以日本處理黑熊入侵案例為例，強調基於公共安全，必須進行族群管理。他指出，台灣獼猴已非保育類動物，當嚴重侵害農民生計、甚至進入民宅時，政府不應再綁手綁腳，已向農業部提出具體要求，並將持續監督政策落實，確保人民生命財產安全。

林保育署嘉義分署日前在中埔鄉舉辦「嘉南友善野生動物危害防治觀摩會」，說明最新修正防治方案，擴大電圍網補助項目與驗收規格，邀請完成電牧器電圍網農友分享經驗。中埔農友袁振東表示，他0.65公頃果園過去遭獼猴危害逾200公斤，改採電牧器電圍網後未再被入侵；關鍵在圍網內外同步修枝、清除雜木，形成完整防線、阻斷入侵路徑。現場觀摩讓農友掌握安全規格、架設方法，提升整體防治成效。

嘉義分署指出，因應獼猴、山豬、山羌等不同獸害型態，今年方案新增「電牧線圍籬與簡易圍網」補助，放寬天災毀損後維修或重建條件，提供更多防治選項。符合資格農牧用地可向縣市政府農業單位申請，政策目標在降低收成損失、兼顧保育，推動「三生農業」。

另，嘉市區猴蹤再度引發關注。昨天上午有網友在社群發表獼猴在精忠新城屋簷走跳畫面，市府獲報派員圍捕，但因獼猴行動敏捷且受驚嚇，最終逃入鄰近山區。市府呼籲民眾遵守「不餵食、不接觸、不驅趕」三不原則。

嘉縣中埔鄉農友袁振東電圍網上層設置3層以上高電壓低電流的電牧導線，防治獼猴危害農作，下層底座及縫隙。圖／林保育署嘉義分署提供
嘉縣中埔鄉農友袁振東電圍網上層設置3層以上高電壓低電流的電牧導線，防治獼猴危害農作，下層底座及縫隙。圖／林保育署嘉義分署提供
昨天上午有網友在社群發表獼猴在嘉市精忠新城屋簷走跳畫面，市府獲報派員圍捕，因獼猴行動敏捷受驚嚇，最終逃入鄰近山區，圖／楊鳳祥提供
昨天上午有網友在社群發表獼猴在嘉市精忠新城屋簷走跳畫面，市府獲報派員圍捕，因獼猴行動敏捷受驚嚇，最終逃入鄰近山區，圖／楊鳳祥提供
嘉縣中埔鄉農友袁振東(左1)分享架設電圍網心得。圖／林保育署嘉義分署提供
嘉縣中埔鄉農友袁振東(左1)分享架設電圍網心得。圖／林保育署嘉義分署提供
嘉縣中埔鄉農友袁振東電圍網兩側植物皆經過清理，以免成為獼猴試圖翻越時的踏腳點。圖／林保育署嘉義分署提供
嘉縣中埔鄉農友袁振東電圍網兩側植物皆經過清理，以免成為獼猴試圖翻越時的踏腳點。圖／林保育署嘉義分署提供

台灣獼猴 農業部 動物

延伸閱讀

接力轉型再加速度 黃捷、吳沛憶年輕世代雙女俠齊挺蔡易餘選嘉縣長

民進黨嘉縣長初選衝刺 蔡易餘、黃榮利假日拚基層拜票

蔡易餘號召綠委挺農民：津貼調高 排富排除唯一自住房屋

民進黨嘉義縣長初選升溫 爭取提名蔡易餘、黃榮利拚動員比政見

相關新聞

10連霸議員85歲當選嘉義市副議長 張榮藏寫地方自治史傳奇

嘉義市政壇無黨籍資深議員張榮藏，縱橫地方政治近半世紀，締造「十連霸議員」、85歲高齡清白當選副議長等紀錄，被學界視為「台...

台南亞太主球場改善完畢 下月檢測賽

投入近34億元打造的台南安南區亞太國際棒球訓練中心，號稱全台最大規模室外棒球基地，但年初成棒主球場啟用後仍有缺失，遲未獲...

台南亞太棒訓迎職棒賽 需健全交通網

亞太國際棒球訓練中心位在台南安南區，交通便利性不及市中心的南市立棒球場，許多球迷議論如何前去，不少議員也認為，亞太棒訓中...

古坑大坪頂遺址文物 雲林展出

雲林湖山水庫多年前進行文資調查時，在古坑鄉棋盤村發現大坪頂遺址，已指定為縣定考古遺址。縣府昨起於湖山水庫人文遺址館展出2...

迎馬年經濟引擎全開 南市經發局年終秀成績單

台南市政府經發局今辦理年終成果發表會，局長張婷媛說，受惠高效能運算與AI應用強勁需求，今年1至10月南科累計產值已超越去...

嘉義市化身大型展演舞台 320+1城市博覽會締造408萬人次參與

「320+1嘉義市城市博覽會」自2025年12月12日至28日盛大舉行，歷時17天，市府統計累計吸引超過408萬人次到訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。