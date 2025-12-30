電圍網擋不住「聰明猴」嘉義市區現猴蹤 蔡易餘促開放獵人移除　

台灣獼猴頻繁侵入農園聚落，嘉縣山區農民叫苦連天，嘉市區昨天出現1隻獼猴，市府派員圍捕落空，除猴害引發議論；嘉縣立委蔡易餘本月初質詢農業部，獼猴學習力強，過去政府補助電圍網被「破解、跳越」，防治效果下滑，主張在密度過高、危害嚴重區域，適度開放獵人執行「任務移除」，重建人與野生動物界線與平衡。對此，農業部林業及自然保育署強化「非致死」防治方法。

蔡易餘以日本處理黑熊入侵案例為例，強調基於公共安全，必須進行族群管理。他指出，台灣獼猴已非保育類動物，當嚴重侵害農民生計、甚至進入民宅時，政府不應再綁手綁腳，已向農業部提出具體要求，並將持續監督政策落實，確保人民生命財產安全。

林保育署嘉義分署日前在中埔鄉舉辦「嘉南友善野生動物危害防治觀摩會」，說明最新修正防治方案，擴大電圍網補助項目與驗收規格，邀請完成電牧器電圍網農友分享經驗。中埔農友袁振東表示，他0.65公頃果園過去遭獼猴危害逾200公斤，改採電牧器電圍網後未再被入侵；關鍵在圍網內外同步修枝、清除雜木，形成完整防線、阻斷入侵路徑。現場觀摩讓農友掌握安全規格、架設方法，提升整體防治成效。

嘉義分署指出，因應獼猴、山豬、山羌等不同獸害型態，今年方案新增「電牧線圍籬與簡易圍網」補助，放寬天災毀損後維修或重建條件，提供更多防治選項。符合資格農牧用地可向縣市政府農業單位申請，政策目標在降低收成損失、兼顧保育，推動「三生農業」。