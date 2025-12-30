台南交通事故連5個月下降 死亡事故機車仍占比66%最高

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新營圓環改善行人環境。圖／交通局提供
台南市政政府昨天召開道路交通安全會報，會中檢討今年上半年事故較為集中，累計A30（30日內死亡人數）一度偏高，市府自第二季起即啟動精準防制與滾動檢討機制，交通事故自5月起呈現連續5個月下降趨勢，5至9月A30死亡人數也趨於穩定，顯示事故風險已自高點逐步緩降，整體防制作為正持續發揮效果。

⭐2025總回顧

交通局局長王銘德指出，今年前3季(1至9月)事故資料分析，死亡事故仍以機車占比66%最高，高齡者比例亦達47%，為兩大核心風險族群。另從區域差異觀察，原縣區事故量雖較低，但死亡率偏高，超速與自撞等單一車輛事故占比明顯，使事故嚴重度相對提升；原市區因車流密集，事故件數雖多但多以輕傷為主。

值得注意的是，A1與A30死亡事故熱點呈現全市多點分散，事故並非來自單一路段或單一因素，防制工作必須依區域風險差異採取不同策略，道安團隊也將持續落實轄區健檢工作，精準防制事故風險問題。

王銘德表示，市府在事故防制上持續以工程、教育與執法三大面向系統性推動，A1案件均採逐案勘查並要求於一周內完成現勘，對於可立即著手的項目即時優化，同時穩健爭取中央補助推動道路品質、人行環境與校園周邊交通環境優化，強化道路設計與安全性。

在執法方面，警察局依事故熱點與肇因特性加強精準取締，順安專案亦持續鎖定速率、未停讓等高風險違規項目執法。在高齡族群部分結合社區據點、宮廟、衛生與社福系統推動情境與案例宣導，協助長者提升風險辨識與自我保護能力。

王銘德強調，許多事故往往因「短暫分心」或「一時搶快」所造成，騎車、開車經過路口時多看一眼、多停讓一下，尤其是在清晨、夜間或速度較快的路段更應提高注意力，日常的一個小動作，就能為自己與家人多添一分安全。

