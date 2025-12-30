台南勞工局農藝職訓班 身障朋友努力磨練成「綠色職人」

台南市勞工局委託伽碩企業有限公司辦理「農藝栽種與草本植物創作班」，學員們用數個月的努力磨練成能雕琢綠意的職人之手。今天舉行結訓典禮，結合成果發表與義賣活動，作品全數售出，所得捐贈給「台南市勞工志願服務協會」。

勞工局長王鑫基表示，「學習沒有終點，但每一階段的轉變都值得被看見、被銘記。」，今天現場展示學員親手呵護、塑型的草本植栽，正是他們反覆磨練後的專業實力縮影，這場結訓成果展不僅是課程的終點，更是迎接新年的第一份厚禮，期待學員新的一年步入新歷程。

參與課程的學員背景各異，有學員在課程剛開始雖申請的職務再設計輔具配件尚未下來，單位及時提供替代的設備如放大鏡，有學員在學習過程中感到壓力大，輔導員也積極協助學員穩定情緒。

學員們從最基礎的土壤環境與介質調配紮根，深入鑽研到植栽創作實務，成果展的現場宛如微型植物園，昂然挺立的「上板鹿角蕨」展現堅韌的生命線條、精心構圖的乾燥花藝體現學員對美學的追求，讓琳瑯滿目的作品，不再只是課堂作業，更是學員傾注心血的心靈結晶。