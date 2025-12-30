快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

台南勞工局農藝職訓班 身障朋友努力磨練成「綠色職人」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局辦理身障農藝職訓，學員用手作植栽綠意迎新歲，今天結業展現成果。圖／勞工局提供
台南市勞工局辦理身障農藝職訓，學員用手作植栽綠意迎新歲，今天結業展現成果。圖／勞工局提供

台南市勞工局委託伽碩企業有限公司辦理「農藝栽種與草本植物創作班」，學員們用數個月的努力磨練成能雕琢綠意的職人之手。今天舉行結訓典禮，結合成果發表與義賣活動，作品全數售出，所得捐贈給「台南市勞工志願服務協會」。

⭐2025總回顧

勞工局長王鑫基表示，「學習沒有終點，但每一階段的轉變都值得被看見、被銘記。」，今天現場展示學員親手呵護、塑型的草本植栽，正是他們反覆磨練後的專業實力縮影，這場結訓成果展不僅是課程的終點，更是迎接新年的第一份厚禮，期待學員新的一年步入新歷程。

參與課程的學員背景各異，有學員在課程剛開始雖申請的職務再設計輔具配件尚未下來，單位及時提供替代的設備如放大鏡，有學員在學習過程中感到壓力大，輔導員也積極協助學員穩定情緒。

學員們從最基礎的土壤環境與介質調配紮根，深入鑽研到植栽創作實務，成果展的現場宛如微型植物園，昂然挺立的「上板鹿角蕨」展現堅韌的生命線條、精心構圖的乾燥花藝體現學員對美學的追求，讓琳瑯滿目的作品，不再只是課堂作業，更是學員傾注心血的心靈結晶。

伽碩企業有限公司執行長郭明洽表示，職訓的終極目標不僅是技能的轉移，更是「尊嚴」與「價值」的重建，這份職人精神正是迎接新的一年最堅實的底氣。在2026年即將開啟之際，這群新晉的綠色職人已準備好用專業與愛心，編織出屬於他們的綠色奇蹟。

台南市勞工局辦理身障農藝職訓，學員用手作植栽綠意迎新歲，今天結業展現成果。圖／勞工局提供
台南市勞工局辦理身障農藝職訓，學員用手作植栽綠意迎新歲，今天結業展現成果。圖／勞工局提供

職人 勞工局 綠色

延伸閱讀

維持在校前1%！父病故家中有人身障需照顧 他不畏逆境上台大電機

五股工安母訴雇主未替兒保勞健保 新北勞工局展開調查

獨居女性障礙者 生活處處難題

女性障礙者多是「類獨居」 她獨扛日常生活還需載長輩往返醫院

相關新聞

10連霸議員85歲當選嘉義市副議長 張榮藏寫地方自治史傳奇

嘉義市政壇無黨籍資深議員張榮藏，縱橫地方政治近半世紀，締造「十連霸議員」、85歲高齡清白當選副議長等紀錄，被學界視為「台...

台南亞太主球場改善完畢 下月檢測賽

投入近34億元打造的台南安南區亞太國際棒球訓練中心，號稱全台最大規模室外棒球基地，但年初成棒主球場啟用後仍有缺失，遲未獲...

台南亞太棒訓迎職棒賽 需健全交通網

亞太國際棒球訓練中心位在台南安南區，交通便利性不及市中心的南市立棒球場，許多球迷議論如何前去，不少議員也認為，亞太棒訓中...

古坑大坪頂遺址文物 雲林展出

雲林湖山水庫多年前進行文資調查時，在古坑鄉棋盤村發現大坪頂遺址，已指定為縣定考古遺址。縣府昨起於湖山水庫人文遺址館展出2...

迎馬年經濟引擎全開 南市經發局年終秀成績單

台南市政府經發局今辦理年終成果發表會，局長張婷媛說，受惠高效能運算與AI應用強勁需求，今年1至10月南科累計產值已超越去...

嘉義市化身大型展演舞台 320+1城市博覽會締造408萬人次參與

「320+1嘉義市城市博覽會」自2025年12月12日至28日盛大舉行，歷時17天，市府統計累計吸引超過408萬人次到訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。