10連霸議員85歲當選嘉義市副議長 張榮藏寫地方自治史傳奇

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政壇無黨籍資深議員張榮藏縱橫地方政治近半世紀，締造「十連霸議員」、85歲高齡清白當選副議長等紀錄，被學界視為「台灣地方自治史重要案例」。圖／取自張榮藏臉書
嘉義市政壇無黨籍資深議員張榮藏，縱橫地方政治近半世紀，締造「十連霸議員」、85歲高齡清白當選副議長等紀錄，被學界視為「台灣地方自治史重要案例」。空中大學公共行政學系教授、前青輔會主委李永騰，近期完成「台灣地方自治史的傳奇：張榮藏」論文，從地方自治史與民主政治脈絡，完整剖析張榮藏政治人生與嘉義民主文化。

留美博士、哈佛大學訪問學者李永騰，6月24日到議會訪談張榮藏，交流地方自治、公共治理與青年政策等議題，將訪談內容以論文形式，刊登「中國地方自治期刊」第78卷第11期，典藏華藝線上圖書館，為地方自治實務提供重要參考。日前李永騰將發表期刊送議會典藏，張榮藏感謝李永騰，對他長期投入公共事務與學術研究，學養風範深表敬佩。

李永騰指出，張榮藏自嘉市升格後首屆市議會起，歷任十屆議員，40多年來始終堅持不買票、不包工程、不經商，走出一條「全職、清白問政」罕見路徑；更在85歲高齡、未投入任何競選經費下，第11屆市議會副議長選舉脫穎而出，寫下地方自治新紀錄。

研究指出，張榮藏政治生命，與嘉義「民主聖地」歷史脈絡密不可分。嘉義黨外運動時期，即具高度民主動能，長期存在無黨籍政治人物發展空間。張榮藏曾是民進黨創黨黨員，後因理念差異退黨，以無黨籍身分連續當選，反映嘉義政治文化「服務導向、弱化派系」特殊生態。

李永騰分析，張榮藏能屹立不搖，關鍵在於其「民眾至上、服務第一」品牌形象。從治安、消防、教育、交通到工業區建設，他長期追蹤市政議題，累計爭取基層建設與公共工程經費近千億元，尤其對後湖工業區道路、排水、照明與交通改善，留下具體可查的問政軌跡。

民主歷程上，張榮藏年輕投入黨外運動，親歷威權時期言論與集會限制，長年以來將「正義感」與「公共責任」視為從政核心。即使轉為無黨籍，他仍在議會中扮演關鍵協調角色，於朝野對峙之際，成為各方可接受最大公約數，最終「意外卻合理」當選副議長。

李永騰總結，張榮藏傳奇，不僅是個人政治生涯成功案例，更是台灣地方自治研究重要資產。在嘉義特殊民主政治環境中，他以清白、專業與長期服務，證明無黨籍政治人物同樣能建立穩固信任，並在制度內推動民主治理向前。張榮藏故事，既是嘉義地方政治縮影，也為台灣民主深化提供值得參考地方治理範本。

嘉義市政壇無黨籍資深議員張榮藏（右）縱橫地方政治近半世紀，締造「十連霸議員」、85歲高齡清白當選副議長，前青輔會主委李永騰（左）近期完成「台灣地方自治史的傳奇：張榮藏」論文，刊登「中國地方自治期刊」第78卷第11期，典藏華藝線上圖書館，日前李永騰將發表期刊送議會典藏。圖／取自張榮藏臉書
