古坑大坪頂遺址文物 雲林展出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣府昨起於湖山水庫人文遺址館辦「佇山頂徛家」展覽，為常態設展，圖為全國唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府昨起於湖山水庫人文遺址館辦「佇山頂徛家」展覽，為常態設展，圖為全國唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」。記者陳雅玲／攝影

雲林湖山水庫多年前進行文資調查時，在古坑鄉棋盤村發現大坪頂遺址，已指定為縣定考古遺址。縣府昨起於湖山水庫人文遺址館展出238件大坪頂遺址文物，包含全國唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」，為常態設展，開放民眾預約參觀。

湖山水庫動工前曾進行文資調查，發現大坪頂遺址，由成功大學考古研究所教授劉益昌等人主持考古作業，發現石器作坊、灰坑、火塘、柱洞等文物，大約史前4千年至2500年，涵蓋新石器時代中期「繩紋紅陶文化」及晚期「營埔文化」，呈現高度發展的人類聚落樣貌。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，縣府為此在湖山水庫斥資1.06億元打造人文遺址館，並以大坪頂遺址籌設開館特展「佇山頂徛家」，即日起每周三至周日9時至17時開放民眾預約參觀。

負責策展的劉益昌指出，此次展覽最具代表性文物，是全國唯一的牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件，有宛如人們手牽手舞蹈的紋飾，間接呈現出該文化可能具有群體祭祀或慶典活動，另外，陶族標本上也可見模擬人類腳趾的捺壓紋，展現高度擬人化的工藝。

大坪頂遺址是目前已知營埔文化最南側的遺址，劉益昌指出，出土的玉器經查原料是來自台灣東部產地，卻在雲林出土，顯示史前人群已具備長距離交換、流通互動的能力，突破過往對史前聚落地域性的想像，展覽可看性十足。

縣長張麗善出席特展開展，她說，展覽模擬大坪頂遺址當時生活樣貌，現場另有紋飾拓印DIY，參觀民眾可以體驗拓印出獨一無二的紋飾。

雲林 遺址 考古

