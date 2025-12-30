台南亞太棒訓迎職棒賽 需健全交通網

亞太國際棒球訓練中心位在台南安南區，交通便利性不及市中心的南市立棒球場，許多球迷議論如何前去，不少議員也認為，亞太棒訓中心以成為國家訓練基地為目標，未來也會有職棒比賽，交通是影響入場一大因素，交通局勢必要提前準備。

南市交通局說明，亞太棒訓中心周邊已規畫5、18、20、904、905、橘3等6條公車路線行經，鄰近站位包含「亞太成棒主球場」、「亞太少棒主球場」、「和順轉運站」等，每天可提供229班次服務。

亞太棒訓中心坐落安南區史博館特區，該區受惠北外環快速道路通車，往來市區交通還算便利，不過後續若可順利舉辦中華職棒賽事，屆時也會吸引許多來自外地的球迷觀賽，球迷相當關注球場周邊大眾運輸及交通。

市議員沈震東認為，亞太棒訓中心的交通將成為觀賽一大重點，交通局目前將5路公車安排停靠在和順轉運站，但仍建議交通局能在開立台南火車站及永康火車站接駁車，同時體育局能夠協調職棒球團自動與交通局安排接駁車，健全未來觀賞球賽的整體交通網絡。

交通局公共運輸處表示，未來將視棒球賽事或活動規模，比照台南市今年承辦U12世界盃少棒錦標賽，市府規畫永康火車站往返和順轉運站之接駁專車，以提供民眾更彈性且具效率的公共運輸服務。