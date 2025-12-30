聽新聞
0:00 / 0:00

台南亞太棒訓迎職棒賽 需健全交通網

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

亞太國際棒球訓練中心位在台南安南區，交通便利性不及市中心的南市立棒球場，許多球迷議論如何前去，不少議員也認為，亞太棒訓中心以成為國家訓練基地為目標，未來也會有職棒比賽，交通是影響入場一大因素，交通局勢必要提前準備。

⭐2025總回顧

南市交通局說明，亞太棒訓中心周邊已規畫5、18、20、904、905、橘3等6條公車路線行經，鄰近站位包含「亞太成棒主球場」、「亞太少棒主球場」、「和順轉運站」等，每天可提供229班次服務。

亞太棒訓中心坐落安南區史博館特區，該區受惠北外環快速道路通車，往來市區交通還算便利，不過後續若可順利舉辦中華職棒賽事，屆時也會吸引許多來自外地的球迷觀賽，球迷相當關注球場周邊大眾運輸及交通。

市議員沈震東認為，亞太棒訓中心的交通將成為觀賽一大重點，交通局目前將5路公車安排停靠在和順轉運站，但仍建議交通局能在開立台南火車站及永康火車站接駁車，同時體育局能夠協調職棒球團自動與交通局安排接駁車，健全未來觀賞球賽的整體交通網絡。

交通局公共運輸處表示，未來將視棒球賽事或活動規模，比照台南市今年承辦U12世界盃少棒錦標賽，市府規畫永康火車站往返和順轉運站之接駁專車，以提供民眾更彈性且具效率的公共運輸服務。

台南 棒球

延伸閱讀

淡水區竹圍捷運站醫院接駁車違停困境 議員爭取設專用停靠站

台南亞太成棒主球場預計明年1月檢測 可望趕上3月開幕戰

中和、蘆洲2處停車場元旦全新啟用

職棒假球首腦雨刷涉洗錢225億 當年「黑象事件」險搞垮職棒

相關新聞

雲林最大跨年晚會預估2萬人 高規格維安演練制伏砍人暴徒

北捷效應維安升級！雲林縣將有兩場大型跨年晚會，今天下午由警、消在最大場的雲林田徑場晚會實地操演，當天預估湧入2萬人，警方...

嘉義市化身大型展演舞台 320+1城市博覽會締造408萬人次參與

「320+1嘉義市城市博覽會」自2025年12月12日至28日盛大舉行，歷時17天，市府統計累計吸引超過408萬人次到訪...

台南亞太主球場改善完畢 下月檢測賽

投入近34億元打造的台南安南區亞太國際棒球訓練中心，號稱全台最大規模室外棒球基地，但年初成棒主球場啟用後仍有缺失，遲未獲...

台南亞太棒訓迎職棒賽 需健全交通網

亞太國際棒球訓練中心位在台南安南區，交通便利性不及市中心的南市立棒球場，許多球迷議論如何前去，不少議員也認為，亞太棒訓中...

古坑大坪頂遺址文物 雲林展出

雲林湖山水庫多年前進行文資調查時，在古坑鄉棋盤村發現大坪頂遺址，已指定為縣定考古遺址。縣府昨起於湖山水庫人文遺址館展出2...

迎馬年經濟引擎全開 南市經發局年終秀成績單

台南市政府經發局今辦理年終成果發表會，局長張婷媛說，受惠高效能運算與AI應用強勁需求，今年1至10月南科累計產值已超越去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。