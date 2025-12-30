聽新聞
台南亞太主球場改善完畢 下月檢測賽

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
投入近34億元打造的亞太國際棒球訓練中心，成棒主球場相關缺失已改善完畢，中華職棒聯盟預計明年1月中旬安排檢測賽及認證。圖／南市府提供
投入近34億元打造的亞太國際棒球訓練中心，成棒主球場相關缺失已改善完畢，中華職棒聯盟預計明年1月中旬安排檢測賽及認證。圖／南市府提供

投入近34億元打造的台南安南區亞太國際棒球訓練中心，號稱全台最大規模室外棒球基地，但年初成棒主球場啟用後仍有缺失，遲未獲中華職棒聯盟認證，台南市體育局長陳良乾昨天指已改善完畢，中職預計明年1月15日安排檢測賽及認證，可望趕上3月開幕戰。

亞太棒訓中心迄今未有職棒球團進駐，也未有中職賽事，問題在於招商一波多折，營運移轉OT招商頻頻流標，經市府調整檢討、重新公告招商仍未果。體育局說明，以往亞太棒訓中心OT案經營範圍包含7座球場，經調整，未來主球場將以單場次租賃方式營運，其餘6座則和棒球協會等單位合作，預計成立棒球訓練基地，提供4級棒球隊訓練使用。

體育局昨辦年終成果發布會，台南最讓各界期待與關心的就屬亞太棒訓中心的成棒主球場，該球場今年1月初竣工後，被提出多項缺失待改善，包含場邊護墊須調降、室內牛棚燈光昏暗、外野全壘打標竿加高等。

陳良乾表示，針對中職聯盟、中華民國棒球協會提出的球場缺失，本月18日相關改善工程已完工，中職除將安排球員進行測試比賽外，明年1、2月也會有韓國職棒樂天巨人、NC恐龍等球隊到主球場進行春訓。

陳良乾也說，年底是職棒球員的休賽季，中職最快明年1月15日規畫職棒統一獅二軍在亞太成棒主球場進行測試賽認證，對戰隊伍尚在安排，若測試賽後確認沒有問題，後續就可配合中職辦季賽，更有機會舉行明年3月中華職棒開幕戰。

體育局指出，未來持續增加運動場域資源與改善基層體育設施，尤其亞太成棒主球場今年全區啟用後，就曾舉辦過U12世界盃少棒賽等國際賽事，將台南推向國際棒球訓練中心地位，提升城市國際能見度。

