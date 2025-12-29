台南市立醫院BOT案 秀傳投資76億續營運50年

快訊

中央社／ 台南29日電

台南市立醫院於民國77年由市府委託秀傳醫療社團法人經營，契約將於116年屆滿；雙方今天簽訂BOT合約，宣布引進逾新台幣76億元資金增設現代化醫療設施，接續營運50年。

台南市政府下午在永華市政中心舉行台南市立醫院BOT簽約儀式，由市長黃偉哲與秀傳醫療社團法人董事長黃士維及台南市立醫院院長蔡良敏共同簽署。

黃偉哲致詞表示，秀傳醫療集團自民國77年承接經營台南市立醫院，當年ROT（修建、營運、移轉）案為全國首例，奠定台南公私協力推動醫療建設重要里程碑，如今再以BOT（興建、營運、移轉）模式擴大投資，展現深耕台南、長期守護市民健康承諾。

黃偉哲強調，這不僅是契約延續，更是對市民健康的承諾，市府也將在醫院周邊交通動線、道路順暢與病患就醫權益等各項配套上全力配合，確保工程推動與醫療服務品質兼顧，並期盼透過未來公私協力，持續打造永續、友善且具前瞻性醫療照護環境。

黃偉哲指出，此案最大特色在於醫院仍持續營運中，同步興建全新醫療大樓，工程與營運並行，施工與醫療服務須高度協調，施工難度與挑戰性在全國實屬少見。

台南市衛生局指出，根據新契約內容，BOT案規模為急性一般病床數431床的區域醫院等級，並將增設腫瘤科與嶄新腫瘤大樓，以提升整體治療量能，投資金額超過76億元，未來新醫療大樓急診室將改設於崇明路，以減少周邊交通衝突，優化民眾就醫動線。

衛生局說明，新BOT契約將於116年7月1日正式生效，50年營運期間屆滿後，再移轉建設所有權予台南市政府。

黃士維表示，未來將持續強化台南市立醫院作為社區健康守護者角色，並深化與基層診所、地區醫院及醫學中心雙向轉診合作，促進醫療資源合理配置，提供以病人為中心、高品質且高效率醫療服務。

台南 BOT 黃偉哲

