迎馬年經濟引擎全開 南市經發局年終秀成績單

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府經發局今辦理年終成果發表會，端出相關業務成績單。記者謝進盛／攝影
台南市政府經發局今辦理年終成果發表會，局長張婷媛說，受惠高效能運算與AI應用強勁需求，今年1至10月南科累計產值已超越去年全年，佔全台科學園區比重逾50%，未來結合「大南方新矽谷計畫」等政策利多，沙崙智慧綠能科學城未來發展更受期待。

張婷媛今率領副局長蕭富仁等經發局同仁主持年終成果發表會，秀出今年相關業務執行情形，張婷媛簡報時指出，南市是南科大本營，南科產值受惠高效能運算與AI應用強勁需求，今年1至10月累計產值已超越去年全年，且佔台灣科學園區的比重逾50%。

另外，位於高鐵台南站旁的沙崙智慧綠能科學城，已吸引中研院、工研院、國研院，以及全球知名晶片設計巨擘AMD等在內近140間公、私立機構進駐；加上全台首座AI產業專區、大南方新矽谷計畫等政策利多，更加鞏固在南台灣高科技S廊帶的樞紐地位。

落腳於柳營科技園區的「智慧機器人產業聚落」，則將讓原本經濟發展雙引擎，升級為由北到南的經濟發展戰略三軸。採開發與建廠並進的七股科技工業區，預計2027年完成開發，衛星工業區將與台南經濟發展戰略三軸發揮互補效應。

除高科技產業，張婷媛表示，台南對中小企業、新創產業同樣重視；由中小企業服務團協助緩解廠商今年面對的災後復原與對等關稅雙重壓力，同時輔導廠商走向AI應用與智慧製造，厚植永續營運創造力。

經發局指出，台南聞名全台的庶民小吃和銅板美食，今年在經濟部樂活名攤評核再創佳績，不僅歷年累計星等數突破8千顆，更是首度同一年囊括2個五星市集。

獲選台南好禮的明新食品專案經理許登翔表示，經發局積極輔導業者保持傳統並加以創新，每年舉辦的「台南好禮」選拔，讓業者有創新動力，讓業績蒸蒸日上。

經發局指出，因應中央擴大碳盤查納管企業，讓中小企業與基層店家有誘因擠進綠色供應鏈並提升社會信任形象，台南首創推動ESG概念店，透過輔導與認證雙軌併行，到今年第三屆已累計遴選出43個品牌與53家店家，讓永續觀念逐漸在民生產業深耕。

南市府經發局長張婷媛簡報，強調除高科技產業，台南對中小企業、新創產業同樣重視。記者謝進盛／攝影
經發局指出，台南聞名全台的庶民小吃和銅板美食，今年在經濟部樂活名攤評核再創佳績，圖為著名的台南鹽水周家碗粿。記者謝進盛／攝影
