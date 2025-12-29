嘉義縣工會會員餐敘首頒職訓傑出校友 展現終身學習力

嘉義縣勞動力服務人員職業工會、褓姆職業工會及資訊服務職業工會舉辦年度餐敘，除頒發會員優秀子女教育獎學金外，也首度於會中展現職業訓練成果，頒發「職訓傑出校友」表揚。嘉義縣長翁章梁表示，工會長期協助勞工精進技能、提升就業競爭力，對穩定地方勞動力與產業發展具有關鍵意義。

獲選職訓傑出校友共11人，名單包括黃麗雲、林鳳萍、林務局長、祁樂生、謝茗佃、王秀霞、王正銘、黃惠英、吳嘉樺、黃金霞、賴韋伶。獲獎者中，有人因環境變遷退出職場，或為嫁來台灣的新住民姐妹，透過職訓重新學習一技之長並成功創業；也有在職場或社會表現亮眼的專業人士，秉持終身學習精神，利用周末與夜間時間跨域進修，考取技術士證照，實踐第二專長與斜槓人生，成為學員與社會大眾的典範，充分展現職訓傑出校友精神。

工會創辦人管國芬多年來推動工會與國際接軌，倡議體面勞動與社會正義，近20年致力提升勞工素質、社會地位與經濟收入，並承辦多項政府業務，帶領工會由傳統勞保工會轉型為社會企業，形塑工會團體的「國家隊」，深獲會員與社會肯定。工會表示，基層工會不僅提供勞保服務，更積極協助勞工學習、就業與創業，持續以具體成果成為政府最有力的委辦夥伴與勞工最堅實的後盾。