嘉義市化身大型展演舞台 320+1城市博覽會締造408萬人次參與

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市320+1城市博覽會湧入408萬人次。圖／嘉義市政府提供
嘉義市320+1城市博覽會湧入408萬人次。圖／嘉義市政府提供

「320+1嘉義市城市博覽會」自2025年12月12日至28日盛大舉行，歷時17天，市府統計累計吸引超過408萬人次到訪。市長黃敏惠表示，城市博覽會把整座嘉義市變成展演舞台，讓市民與來自全台、國外的朋友，在城市日常中看見嘉義的文化深度與未來想像，也共同寫下城市成長的重要一頁。

黃敏惠表示，城市博覽會以「城市即展場」為核心概念，透過文化、歷史、藝術展現更多元面貌的嘉義市，讓全台及國外朋友共同了解共享、宜居、摩登的嘉義市。透過策展與活動設計，讓不同世代、不同背景的參與者，都能實際感受嘉義是一座共享、宜居且持續前進的城市。

展期期間，閉幕周末活動掀起高潮，音樂展演、市集與互動體驗吸引大量人潮湧入市區。嘉義噴水池結合光影與互動裝置的夜間展演，成為最受歡迎的地標之一，民眾的影像與心聲投射其中，讓傳統城市象徵轉化為全新的公共藝術舞台。人氣展區「嘉私選物」也因創意互動與限定體驗引發社群熱烈討論，排隊人潮成為博覽會期間的城市日常風景。

此外，博覽會期間同步舉辦的國際管樂節活動，串聯在地與國際能量，吸引不少外縣市及國外旅客專程造訪。408萬人次不僅是參觀數字的累積，更代表城市品牌與觀光動能的實質提升。

熱度將延續至跨年夜，市府預告跨年晚會卡司堅強，開場主持人由鄧澤擔綱，晚會主持人蔡昌憲、瑪麗、歌手莊蕎嫣、F.F.O、鄒序、守夜人、馬念先、廖士賢等炒熱現場氣氛，羅志祥、許富凱、王彙筑、脆樂團、ARKiS、林美秀、蕭煌奇接棒演出，倒數聲後韓國人氣女團MAMAMOO 成員Solar 頌樂最後壓軸，從「320+1嘉義市城市博覽會」一路相約「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」，邀請民眾走進嘉義市，共同見證小城市的大能量，在2025歲末再次綻放。

「嘉私選物」展區將實驗木場打造為選物店，吸引眾多民眾參與（照片提供／平凡製作）。圖／嘉義市政府提供
「嘉私選物」展區將實驗木場打造為選物店,吸引眾多民眾參與（照片提供／平凡製作）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市320+1城市博覽會湧入408萬人次 。圖／嘉義市政府提供
嘉義市320+1城市博覽會湧入408萬人次 。圖／嘉義市政府提供
「嘉私選物」展區人氣爆棚，民眾排隊參與（照片提供／平凡製作）。圖／嘉義市政府提供
「嘉私選物」展區人氣爆棚,民眾排隊參與（照片提供／平凡製作）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市320+1城市博覽會湧入408萬人次。圖／嘉義市政府提供
嘉義市320+1城市博覽會湧入408萬人次。圖／嘉義市政府提供

嘉義 跨年晚會 朋友

