雲林最大跨年晚會預估2萬人 高規格維安演練制伏砍人暴徒

北捷效應維安升級！雲林縣將有兩場大型跨年晚會，今天下午由警、消在最大場的雲林田徑場晚會實地操演，當天預估湧入2萬人，警方將實施人流控管外，今天模擬進場安檢及暴徒混進場投彈並持刀砍人，警方迅速出動武警制伏，過程逼真，雲林縣長張麗善親自督陣，期待落實安全防護，讓大家有個快樂安全的跨年夜。

雲林縣今年除了劍湖山世界，由縣府主辦的跨年晚會將在虎尾的雲林縣立田徑場，預估將湧入兩萬人，也是今年雲林最大場跨年晚會，為確保安全，維安全面升級，今天下午由縣長張麗善召集警、消、衛等多個單位召開維安會議。

主辦單位簡報指出，為確保晚會順利，除各項安檢措施，當天場內人數如達1.6萬人，將會實施人流控管只出不進。縣警局長黃富村也指出，配合兩場跨年晚會，田徑場將動員約400名警力、志工，劍湖山世界則出動250名警力投入交管維安。

今天下午警、消在田徑場實地演練，模擬一名暴徒混在觀眾席間，投擲鞭炮鬧場並持刀砍傷人，頓時全場哄亂，警方霹靂武警及快打部隊馬上趕到現場，一番對峙後很快壓制暴徒。為確保安全，警方也模擬進場安檢，遇有不配合並騷鬧的民眾也當場逮捕。