雲林最大跨年晚會預估2萬人 高規格維安演練制伏砍人暴徒

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣政府今年在新建的縣立田徑場舉辦大型跨年晚會，警方今天在現場模擬演練，和持刀砍人的暴徒對峙，並以優勢警力壓制逮人，過程逼真。記者蔡維斌／攝影
北捷效應維安升級！雲林縣將有兩場大型跨年晚會，今天下午由警、消在最大場的雲林田徑場晚會實地操演，當天預估湧入2萬人，警方將實施人流控管外，今天模擬進場安檢及暴徒混進場投彈並持刀砍人，警方迅速出動武警制伏，過程逼真，雲林縣長張麗善親自督陣，期待落實安全防護，讓大家有個快樂安全的跨年夜。

雲林縣今年除了劍湖山世界，由縣府主辦的跨年晚會將在虎尾的雲林縣立田徑場，預估將湧入兩萬人，也是今年雲林最大場跨年晚會，為確保安全，維安全面升級，今天下午由縣長張麗善召集警、消、衛等多個單位召開維安會議。

主辦單位簡報指出，為確保晚會順利，除各項安檢措施，當天場內人數如達1.6萬人，將會實施人流控管只出不進。縣警局長黃富村也指出，配合兩場跨年晚會，田徑場將動員約400名警力、志工，劍湖山世界則出動250名警力投入交管維安。

今天下午警、消在田徑場實地演練，模擬一名暴徒混在觀眾席間，投擲鞭炮鬧場並持刀砍傷人，頓時全場哄亂，警方霹靂武警及快打部隊馬上趕到現場，一番對峙後很快壓制暴徒。為確保安全，警方也模擬進場安檢，遇有不配合並騷鬧的民眾也當場逮捕。

張麗善說，為避免影響民眾跨年心情，除將公告酒類等管制品，進場則採目測安檢，遇有可疑才會開包檢查，希望民眾多加配合，共同維護一個平安又快樂的跨年夜，迎接全新的2026。

雲林縣政府今年在新建的縣立田徑場舉辦大型跨年晚會，縣府提高維安，今天召開安檢會議並在現場模擬演練，確保晚會安全。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府今年在新建的縣立田徑場舉辦大型跨年晚會，警方今天在現場模擬演練，和持刀砍人的暴徒對峙，並以優勢警力壓制逮人，過程逼真。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府今年在新建的縣立田徑場舉辦大型跨年晚會，警方今天在現場模擬演練，和持刀砍人的暴徒對峙，並以優勢警力壓制逮人，過程逼真。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善並帶領全體人員在晚會舞台前雙手合十祈福，希望跨年晚會平安順利。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府今年在新建的縣立田徑場舉辦大型跨年晚會，警方今天在現場模擬演練進場安檢。記者蔡維斌／攝影
