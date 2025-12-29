300警民力進駐設防踩踏小組 跨年夜嘉市全面升級維安
隨著2026年跨年倒數將至，預期將有大量人潮湧入跨年晚會現場，嘉義市警局提前完成維安與交通整體規畫，跨年當天將動員約300名警、民力進駐會場及周邊並成立防踩踏應變小組，全力守護活動安全。市警局長陳明志表示，警方將動員最大警力能量，全面強化維安作為，讓市民能平安迎接2026年。
市警局表示，鑒於日前台北市曾發生隨機襲擊事件，跨年夜將全面提升維安層級，除加強出入口安全管制與疏散宣導外，也將針對活動場域進行人車與可疑物品檢查。警方並派遣特殊任務警力於會場內外機動巡邏，編組肅竊小組防範扒竊情形，搭配治安要點監錄系統及M-Police影像即時傳輸設備，全程掌握現場動態，確保第一時間應處突發狀況。
警方另成立防踩踏應變小組，預防推擠造成意外傷害，並協調主辦單位安排近50名志工及保全人員協助維持會場秩序，進一步強化現場安全防護。跨年晚會預計於凌晨0時30分結束，警方將隨即加強會場周邊道路、重要路口及聯外道路的交通疏導作業，力求迅速恢復市區交通順暢，將對市民生活影響降到最低。
分階段實施交通管制如下；上午8時至下午２時進行活動會場及市集布置作業，管制中山路噴水圓環至吳鳳北路路段，以及忠孝路、吳鳳北路中山路至民權路之間路段。下午2時至翌日凌晨2時晚會舉行期間，擴大管制包含中山路噴水圓環至共和路、興中街與成仁街民權路至公明路路段，以及吳鳳北路、忠孝路林森西路至公明路路段，另民權路吳鳳北路至忠孝路間也將實施交通管制。待活動結束後，翌日凌晨2時至中午12時進行會場及市集拆除作業，管制路段回復為中山路噴水圓環至吳鳳北路，以及忠孝路、吳鳳北路中山路至民權路範圍，警方將視人潮及交通狀況彈性調整。
跨年晚會周邊停車位有限，建議民眾多利用接駁專車或大眾運輸工具前往，並嚴禁攜帶毒品等各類違禁品，若經查獲將依法究辦。
市警局呼籲，參與民眾務必留意自身與財物安全，遇有突發狀況請配合主辦單位廣播及警方引導疏散。警方將動員警力與協勤民力全力以赴，確保市民在安全、有序的環境中迎接2026年的到來。
