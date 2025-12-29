台南企業家以父之名捐救護車後再以母親名義捐贈 鹽水區獲援助

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
桂田酒店董事長朱仁宗以母親朱張月桂名義捐贈台南市消防局1輛救護車，將交由鹽水消防隊使用。記者袁志豪／翻攝
桂田酒店董事長朱仁宗以母親朱張月桂名義捐贈台南市消防局1輛救護車，將交由鹽水消防隊使用，由於該地區救護車資源短缺，這次捐贈將提高急救成功率，造福當地居民；市長黃偉哲表示，政府資源有限，民間力量無窮，救護車使用率很高，捐贈將對民眾有很大幫助。

⭐2025總回顧

朱仁宗繼上次以父親的名義捐贈1輛救護車給後壁分隊後，仍希望能延續父母親的博愛精神，依市府提供的需求再次捐贈；該輛救護車設備配有新穎的電動擔架床，其液壓式升降機的設計，讓消防人員單人即可操作，可預防在搬運傷病患時，造成的腰部受傷等職業傷害。

另外，若遇有山區道路或路況不佳狀況時，救護車電動擔架床可立馬鎖住，避免擔架產生晃動，增加緊急傷病患的舒適性；今天在黃偉哲以及消防局長楊宗林見證下，完成捐贈儀式，並回贈感謝獎狀，以表彰企業善行和慈善舉措。

黃偉哲表示，企業社會責任的資源支持對市府非常重要，朱仁宗以實際行動回饋社會、造福鄉親市民，拋磚引玉，盼替社會大眾盡一份心力；這次願意將大愛延伸，足以為社會標竿、義行典範，市府將善用桂田酒店的愛心美意。

楊宗林說，桂田酒店這次捐贈的救護車，車內配置皆依照第一線同仁需求配置；車身的巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，相信可以提高到院前的急救成功率，給予市民最優質的緊急救護服務品質。

