台南亞太成棒主球場預計明年1月檢測 可望趕上3月開幕戰

投入近34億元的亞太國際棒球訓練中心，號稱全台最大規模室外棒球基地，今年初完工啟用後，因球場仍有缺失，遲未獲中華職棒聯盟認證，體育局長陳良乾今帶來好消息，相關缺失已在18日改善完畢，中職預計明年1月15日安排檢測賽及認證，可望趕上3月開幕戰賽事。

體育局今舉辦年終成果發布會，台南除今年在各級國內競技賽事表現卓越，成績相當亮眼外，最讓各界期待與關心的就屬亞太國際棒球場訓練中心成棒主球場，該球場今年1月初竣工後，因仍有諸多缺失，遲遲未獲得中華職棒聯盟認證，迄今仍未有中職球團進駐。

陳良乾說，亞太棒球訓練中心成棒主球場今年1月底竣工後，體育局積極規劃未來營運，因中華職棒聯盟及棒球協會都有針對球場提出需改善的缺失，因此期間不斷改進，本月18日相關改善工程已完工，除中職將安排球員進行測試比賽外，明年1、2月分別也會有韓國樂天巨人、NC恐龍等球隊到主球場進行春訓。

他提到，年底是職棒球員的休賽季，因此中職最快預計明年1月15日規畫職棒統一獅二軍，在亞太成棒主球場進行測試賽認證，對戰隊伍尚在安排，若測試賽後確認沒有問題，後續就可配合中華職棒舉行球季賽事，更有機會舉行明年3月中華職棒開幕戰。

不過，亞太國際棒球訓練中心在啟用後，營運移轉OT招商頻頻流標，經市府調整檢討重新公告招商仍未果，對此，體育局說明，以往亞太國際棒球訓練中心OT案經營範圍包含7處球場，但經過調整，未來主球場將以單場次租賃方式營運，而其餘6座未來將與棒球協會等國家單位合作，預計成立棒球訓練基地，提供4級棒球隊訓練使用。