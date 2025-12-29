快訊

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

台南亞太成棒主球場預計明年1月檢測 可望趕上3月開幕戰

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
投入近34億元的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場相關缺失已在18日改善完畢，中職預計明年1月15日安排檢測賽及認證，可望趕上3月開幕戰賽事。圖／南市府提供
投入近34億元的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場相關缺失已在18日改善完畢，中職預計明年1月15日安排檢測賽及認證，可望趕上3月開幕戰賽事。圖／南市府提供

投入近34億元的亞太國際棒球訓練中心，號稱全台最大規模室外棒球基地，今年初完工啟用後，因球場仍有缺失，遲未獲中華職棒聯盟認證，體育局長陳良乾今帶來好消息，相關缺失已在18日改善完畢，中職預計明年1月15日安排檢測賽及認證，可望趕上3月開幕戰賽事。

⭐2025總回顧

體育局今舉辦年終成果發布會，台南除今年在各級國內競技賽事表現卓越，成績相當亮眼外，最讓各界期待與關心的就屬亞太國際棒球場訓練中心成棒主球場，該球場今年1月初竣工後，因仍有諸多缺失，遲遲未獲得中華職棒聯盟認證，迄今仍未有中職球團進駐。

陳良乾說，亞太棒球訓練中心成棒主球場今年1月底竣工後，體育局積極規劃未來營運，因中華職棒聯盟及棒球協會都有針對球場提出需改善的缺失，因此期間不斷改進，本月18日相關改善工程已完工，除中職將安排球員進行測試比賽外，明年1、2月分別也會有韓國樂天巨人、NC恐龍等球隊到主球場進行春訓。

他提到，年底是職棒球員的休賽季，因此中職最快預計明年1月15日規畫職棒統一獅二軍，在亞太成棒主球場進行測試賽認證，對戰隊伍尚在安排，若測試賽後確認沒有問題，後續就可配合中華職棒舉行球季賽事，更有機會舉行明年3月中華職棒開幕戰。

不過，亞太國際棒球訓練中心在啟用後，營運移轉OT招商頻頻流標，經市府調整檢討重新公告招商仍未果，對此，體育局說明，以往亞太國際棒球訓練中心OT案經營範圍包含7處球場，但經過調整，未來主球場將以單場次租賃方式營運，而其餘6座未來將與棒球協會等國家單位合作，預計成立棒球訓練基地，提供4級棒球隊訓練使用。

體育局也強調，未來將持續增加運動場域資源與改善基層體育設施，尤其亞太成棒主球場今年全區啟用後，就曾舉辦過WBSC U12世界少棒賽等國際賽事，將台南推向國際棒球訓練中心地位，更提升城市國際能見度。

投入近34億元打造的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，以經典的簡潔現代主義為設計，工程工法也獲第25屆公共工程金質獎殊榮。圖為室內投打練習場空間。圖／南市工務局提供
投入近34億元打造的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，以經典的簡潔現代主義為設計，工程工法也獲第25屆公共工程金質獎殊榮。圖為室內投打練習場空間。圖／南市工務局提供
投入近34億元的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場相關缺失已在18日改善完畢，中職預計明年1月15日安排檢測賽及認證，可望趕上3月開幕戰賽事。圖／南市府提供
投入近34億元的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場相關缺失已在18日改善完畢，中職預計明年1月15日安排檢測賽及認證，可望趕上3月開幕戰賽事。圖／南市府提供

亞太 體育 台南

延伸閱讀

職棒假球首腦雨刷涉洗錢225億 當年「黑象事件」險搞垮職棒

MLB／如何讓大谷繼續是大谷？本人給答案：不想捨去對棒球的純愛

企業力挺不間斷 嘉縣東石高中棒球隊全國四強展實力

古林、徐若熙先後出走 中職先發土投扛得住嗎？

相關新聞

台南企業家以父之名捐救護車後再以母親名義捐贈 鹽水區獲援助

桂田酒店董事長朱仁宗以母親朱張月桂名義捐贈台南市消防局1輛救護車，將交由鹽水消防隊使用，由於該地區救護車資源短缺，這次捐...

台南亞太成棒主球場預計明年1月檢測 可望趕上3月開幕戰

投入近34億元的亞太國際棒球訓練中心，號稱全台最大規模室外棒球基地，今年初完工啟用後，因球場仍有缺失，遲未獲中華職棒聯盟...

影／台南跨年禁攜帶大行李箱、攝影腳架、長梯 今現場模擬逼真

2025台南好young跨年晚會有25萬人次一起跨年，預計2026跨年晚會至少也將有25萬人次，因應北市日前發生隨機殺人...

防潮閘一關口湖下崙就大淹水 3.3億元建造抽水站根治水患

雲林縣口湖鄉下崙地區屢受潮水侵襲，大潮期間下崙大排的防潮閘門，屢屢被迫關閉，導致排水受阻，淹水不斷，水利署和雲林縣府今天...

劍湖山世界2026「舞力High」跨年晚會維安升級

迎接2026年跨年倒數，全台矚目的「劍湖山世界舞力High摩天輪跨年晚會」即將盛大登場！為確保遊客能在安全無虞的環境下，...

史前人類牽手跳舞、東部玉器在雲林出土 湖山水庫展大坪頂遺址祕密

雲林縣湖山水庫多年前進行文資調查時，在古坑鄉棋盤村發現大坪頂遺址，包含石器作坊、灰坑等台灣史前4千年至2500年的文物，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。