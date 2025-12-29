影／台南跨年禁攜帶大行李箱、攝影腳架、長梯 今現場模擬逼真

2025台南好young跨年晚會有25萬人次一起跨年，預計2026跨年晚會至少也將有25萬人次，因應北市日前發生隨機殺人案造成4死多人受傷，台南市警察局今天舉辦維安演練，模擬跨年活動現場，演唱會進行過程，歹徒預藏煙霧彈在場中丟擲並持刀隨機傷人，引發群眾騷動。

今天演練由台南市警察局、消防局、衛生局、交通局、新聞處、秘書處等跨局處，下午1時50分在永華市政中心西側廣場舉辦維安演練，因模擬歹徒丟擲煙霧彈，現場煙霧瀰漫執勤；員警發現突發事件後，立即包圍歹徒，並由特殊任務警力持辣椒水、臂盾及電擊槍制伏歹徒。

警方一方面控制現場，將歹徒逮捕送上警車，相關單位同時啟動疏散民眾、救護傷患、通報後送責任醫院，搭配周遭路口號誌燈控等機制，整合各單位即時反應機制，強化突發事故應變處置能力；市長黃偉哲到場視察指出，遇到意外的時候，要讓民眾有序、安定的離開，不要受到意外的影響。

黃偉哲表示，跨年是台南系列活動中人數最多，因應日前發生在北部隨機殺人的事件，讓全台灣民眾都籠罩在不安的氣氛；大型活動既然不可避免，主辦單位就要適時拿出因應的策略，且必須經過演練，讓執法人員、救護人員以及主辦局處同仁了解要怎麼應變。

黃偉哲說，今天的演練就是要將滋事者以強力、優勢的警力，馬上把意外化解，確保市民的安全，還有包括人員的疏導、現場的救護、治安的維護、嫌犯的逮捕，以及交通的疏導；當然不希望有任何的意外事件發生，但如果發生了，就要有清楚的態度來面對，才能維護市民的安全。

黃偉哲呼籲，「不怕一萬，只怕萬一」，希望民眾來的時候，避免攜帶可能會被認為危險的物品，外觀看起來像能作為攻擊的器械，請大家能夠配合主辦單位；由於現場的場地很大，希望一切平安，能避免有任何的意外發生，跨年當天市民開心心、快快樂樂的迎接新的一年。