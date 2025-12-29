防潮閘一關口湖下崙就大淹水 3.3億元建造抽水站根治水患

雲林縣口湖鄉下崙地區屢受潮水侵襲，大潮期間下崙大排的防潮閘門，屢屢被迫關閉，導致排水受阻，淹水不斷，水利署和雲林縣府今天動工，將斥資3.3億元建造大型抽水站，預計2027年底完工，將大幅提升排水效率，遠離長年淹水夢魘。

今天動工典禮由雲林縣長張麗善、水利署第五河川分署秘書王銘熙、議員黃文祥、口湖鄉長李龍飛、鄉代會主席王溪邊等人主持。

張麗善表示，最近凱米、康芮、海葵等颱風接連帶來強降雨，造成下崙與周邊聚落農田魚塭淹水不斷，農漁產業嚴重受損；顯示傳統排水設施已難以因應極端氣候挑戰，感謝中央補助將建造一座容量20cms的抽水站，可確保防潮又可抽排，可根治當地長年水患。

議員黃文祥表示，下崙大排2位於口湖鄉出海口匯流處，因地勢低窪及地層下陷，只要遇到強降雨或大潮，下崙地區一夕間就泡在水裡，如今抽水站終能動工，村民可遠離水患，看見希望。