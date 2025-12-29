快訊

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

台南永康六甲頂市地重劃啟用 奇美醫院將擴建更新

中央社／ 台南29日電

台南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程完成，今天舉行啟用典禮，提供住宅區、醫療專用區及公共設施用地，奇美醫院預計擴建醫療大樓及興建停車場，並朝「醫照合一」發展。

⭐2025總回顧

台南市長黃偉哲出席啟用典禮致詞表示，市地重劃是兼顧公共利益與城市發展重要工具，本案透過市地重劃有效整合土地資源，公部門取得公園、活動中心及道路等公共設施用地，奇美醫療體系則獲得醫療專用區土地，對大台南民眾健康照護帶來實質助益。

黃偉哲表示，此案不僅改善既有醫療園區腹地不足問題，也同步提升周邊生活環境品質，使民眾獲得更完善醫療服務與休憩空間，期盼未來在奇美醫院擴建與公共設施陸續到位後，六甲頂地區能成為醫療與生活機能兼備的優質生活圈。

奇美醫療財團法人董事長許春華表示，奇美醫療體系參與六甲頂醫療專區，不只是增加土地使用面積，更是一份責任，希望利用醫療專區擴大醫療面積，使醫療品質再升級，並因應政府推動的「醫照合一」政策，結合醫療與長照資源，讓民眾在不同人生階段，都能得到連續、完整照顧。

奇美醫院院長林宏榮說，奇美醫院在此案預計可蓋建築面積約7萬平方公尺，未來將進行舊大樓翻新、新醫療功能引進，也可改善就醫民眾停車狀況。

台南市政府提供資料指出，此案總開發面積4.093公頃，開發後提供住宅區土地1.363公頃、醫療專用區土地1.259公頃，以及公園、廣場、綠地、道路等公共設施用地1.471公頃。

市府指出，重劃工程設計上秉持人本與永續理念，全面納入無障礙通用設計，打造友善都市環境；公園景觀則善用地形高差，保留原生喬木並導入複層式植栽，同時設置容量達3500噸滯洪池，兼具休憩與防災功能，形塑具特色的公共綠地空間。

公共 奇美醫院

延伸閱讀

強化防洪韌性 台南柳營八老爺滯洪池擴建投入1.9億今動工

台南永康六甲頂醫療專用區市地重劃啟用 造福醫院與民眾

台南柳營八老爺滯洪池動土 盼改善周邊水患

推動智能 南市水利局明年引進智慧機器人除草

相關新聞

防潮閘一關口湖下崙就大淹水 3.3億元建造抽水站根治水患

雲林縣口湖鄉下崙地區屢受潮水侵襲，大潮期間下崙大排的防潮閘門，屢屢被迫關閉，導致排水受阻，淹水不斷，水利署和雲林縣府今天...

劍湖山世界2026「舞力High」跨年晚會維安升級

迎接2026年跨年倒數，全台矚目的「劍湖山世界舞力High摩天輪跨年晚會」即將盛大登場！為確保遊客能在安全無虞的環境下，...

史前人類牽手跳舞、東部玉器在雲林出土 湖山水庫展大坪頂遺址祕密

雲林縣湖山水庫多年前進行文資調查時，在古坑鄉棋盤村發現大坪頂遺址，包含石器作坊、灰坑等台灣史前4千年至2500年的文物，...

疏導劍湖山世界跨年夜車流 警方管制和停車路線看這裡

因應2026劍湖山世界舉辦跨年煙火秀，預估將吸引眾多民眾前來參與活動。雲林縣斗南分局今天公布周邊重要聯外幹道疏導及安全維...

台灣第一捐血救火隊 歸仁團委會幾乎周周接辦 今年已募6千袋

救國團台南歸仁團委會今天在歸仁圓環旁舉辦捐血活動，這是今年第50場，該會被稱為全台最會辦捐血活動的團體，全年募集鮮血已突...

嘉義市精忠新城獼猴亂入 市府圍捕未果籲民眾「三不」

今天上午有網友在地方社群媒體分享數張獼猴在嘉義市精忠新城屋簷走跳的畫面，引起民眾熱議。嘉義市政府獲報後立即派員前往現場圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。