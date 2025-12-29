劍湖山世界2026「舞力High」跨年晚會維安升級

迎接2026年跨年倒數，全台矚目的「劍湖山世界舞力High摩天輪跨年晚會」即將盛大登場！為確保遊客能在安全無虞的環境下，享受長達10分10秒的摩天輪雙輪煙火大秀，劍湖山世界（5701）於29日辦理「114年度跨年晚會活動疏散演習」，並宣布跨年夜將由警力進駐加強安檢，同時推出一系列超值入園優惠，邀請全台民眾一同熱力跨年。

針對跨年夜預計湧入的大量人潮，劍湖山世界今年採取更嚴密的維安作為。劍湖山世界總經理曾慶欑指出，為維護公共安全，園區已於官網正式公告禁止攜帶危險物品入園。跨年當晚入口處將由警力協助檢查，安檢人員將特別注意大型包包、推車及可疑人物，嚴防違禁品進入。

曾慶欑強調：「安全是活動的底線，懇請遊客體諒並配合入園安檢，共同打造安心的跨年環境。」

劍湖山世界協理高銘鑕指出，為了確保萬無一失，園區於今日聯合雲林縣警察局斗南分局進行實地疏散演練。

演習重點包含緊急聯絡機制：模擬民眾糾紛與脫序行為，演練工作人員與「聯合指揮中心」及警政單位的即時通報流程。

精準分區疏散：將舞台核心區劃分三大區域，由引導員指揮人潮迅速往安全路徑撤離。醫療救援通道：現場規劃寬度80公分的緊急救護專屬通道，確保救護物資與醫護人員能第一時間抵達現場。

除了嚴密的安全防範，今年跨年晚會以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題，亮點包含：震撼煙火：施放10分10秒亞洲唯一摩天輪雙輪煙火，漩渦煙火結合環繞山景花火。

魅力舞台：由知名主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、TRI.BE KELLY林韋希、人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔以及舞蹈名師藍波老師等實力派演出者輪番上陣，與現場民眾一同倒數，迎接2026年的到來。

另外，首屆「劍湖山盃K-Pop排舞大賽」決賽將於現場熱血開跳。除了精彩的表演，劍湖山世界更宣布跨年當天遊樂設施將延長開放至晚間10點，讓遊客從早玩到晚，享受超過14小時的狂歡體驗。

12月31日當天也將推出多重門票優惠：全日狂歡價：門票只要399元(原價1199元)。壽星專屬：當日壽星本人憑證購票，享有超值優惠價100元。大專生優惠：17：00前入園，本人憑證購票，門票只要299元。動滋券利多：憑「青春動滋券」購票，兩人同行僅需699元。