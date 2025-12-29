史前人類牽手跳舞、東部玉器在雲林出土 湖山水庫展大坪頂遺址祕密

雲林縣湖山水庫多年前進行文資調查時，在古坑鄉棋盤村發現大坪頂遺址，包含石器作坊、灰坑等台灣史前4千年至2500年的文物，被指定為縣定考古遺址，縣府今在湖山水庫人文遺址館舉辦「佇山頂徛家」特展，展出238件大坪頂遺址文物，包含全國唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」，開放民眾預約參觀。

湖山水庫在動工前曾進行文資調查，發現大坪頂遺址，由成功大學教授劉益昌等人主持考古作業，有石器作坊、灰坑、火塘、柱洞等文物，涵蓋新石器時代中期「繩紋紅陶文化」及晚期「營埔文化」，呈現高度發展的人類聚落樣貌，2008年縣府審議指定為縣定考古遺址。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，大坪頂遺址提供台灣史前4千年至2500年的文化線索，有其重要性，縣府為此在湖山水庫斥資1.06億元打造「人文遺址館」，並以大坪頂遺址籌設開館特展「佇山頂徛家」，即日起常態設展，每周三至周日9時至17時開放民眾預約參觀。

縣長張麗善表示，此次展出陶器、石器等多達238件文物，模擬大坪頂遺址當時生活樣貌，現場另有紋飾拓印DIY，參觀民眾可以體驗拓印出獨一無二的紋飾。

負責策展的劉益昌指出，此次展覽最具代表性的文物，是全國唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」，有宛如人們手牽手舞蹈的紋飾，間接呈現出該文化可能具有群體祭祀或慶典活動，另外，陶族標本上也可見模擬人類腳趾的捺壓紋，展現高度擬人化的工藝。