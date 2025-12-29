快訊

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

劍湖山元旦跨年安全升級 演練疏散防護萬無一失

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劍湖山世界跨年維安升級，模擬演練民眾糾紛與脫序行為，建立工作人員與「聯合指揮中心」及警方的即時通報系統與安全疏散作為。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界跨年維安升級，模擬演練民眾糾紛與脫序行為，建立工作人員與「聯合指揮中心」及警方的即時通報系統與安全疏散作為。記者蔡維斌／翻攝

湖湖山世界2026跨年晚會長達10分10秒摩天輪雙輪煙火秀，將吸引成千上萬民眾參加，為確保遊客安全無虞，園方今天辦理疏散演習，且跨年夜警力維升全面升級，同時也推出一系列超值入園優惠，邀請民眾一同安心熱力跨年。

⭐2025總回顧

劍湖山世界每年跨年夜湧入大量人潮，今年採取更嚴密維安作為。總經理曾慶欑指出，為維護公共安全，園區已於官網正式公告禁止攜帶危險物品入園。當晚入口處將由警力協助檢查，對大型包包、推車及可疑人物加強安檢，嚴防違禁品進入，他強調，安全是活動的底線，請遊客體諒並配合入園安檢，共同打造安心的跨年環境。

園方指出，今年除了10分10秒亞洲唯一摩天輪雙輪煙火，環繞山景花火，名主持人GINO、可緁領軍，攜手多位實力派演出者輪番演出，與現場民眾一同倒數，迎接2026年的到來。

除精彩表演，跨年當天遊樂設施將延長開放至晚間10點，可從早玩到晚，享受超過14小時的狂歡體驗。12月31日推出多重門票優惠，全日狂歡價只要399元。當日壽星本人憑證購票優惠價100元。大專生優惠下午5時前入園，本人憑證購票只要299元。憑「青春動滋券」購票，兩人同行僅需699元。

劍湖山世界表示，今天完成緊急通報、疏散流程及警力合作演練，已做好萬全準備，邀請全國遊客來到雲林古坑，在最安心的環境中，一同迎接2026，詳情請見劍湖山世界官網。

劍湖山世界跨年維安升級，模擬演練民眾糾紛與脫序行為，建立工作人員與「聯合指揮中心」及警方的即時通報系統與安全疏散作為。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界跨年維安升級，模擬演練民眾糾紛與脫序行為，建立工作人員與「聯合指揮中心」及警方的即時通報系統與安全疏散作為。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界跨年維安升級，模擬演練民眾糾紛與脫序行為，建立工作人員與「聯合指揮中心」及警方的即時通報系統與安全疏散作為。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界跨年維安升級，模擬演練民眾糾紛與脫序行為，建立工作人員與「聯合指揮中心」及警方的即時通報系統與安全疏散作為。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界跨年維安升級，模擬演練民眾糾紛與脫序行為，建立工作人員與「聯合指揮中心」及警方的即時通報系統。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界跨年維安升級，模擬演練民眾糾紛與脫序行為，建立工作人員與「聯合指揮中心」及警方的即時通報系統。記者蔡維斌／翻攝

跨年晚會 劍湖山世界 安檢

延伸閱讀

劍湖山跨年煙火晚會 雲林縣警力進駐加強安檢

臺北跨年倒數後壓軸登場 周湯豪、玖壹壹2026跨年首發

迎接2026！南投清境、日月潭花火秀比拚 周邊交管要注意

花蓮拚友善育兒 明年婦嬰疫苗升級、托育人員補助調高

相關新聞

防潮閘一關口湖下崙就大淹水 3.3億元建造抽水站根治水患

雲林縣口湖鄉下崙地區屢受潮水侵襲，大潮期間下崙大排的防潮閘門，屢屢被迫關閉，導致排水受阻，淹水不斷，水利署和雲林縣府今天...

劍湖山世界2026「舞力High」跨年晚會維安升級

迎接2026年跨年倒數，全台矚目的「劍湖山世界舞力High摩天輪跨年晚會」即將盛大登場！為確保遊客能在安全無虞的環境下，...

史前人類牽手跳舞、東部玉器在雲林出土 湖山水庫展大坪頂遺址祕密

雲林縣湖山水庫多年前進行文資調查時，在古坑鄉棋盤村發現大坪頂遺址，包含石器作坊、灰坑等台灣史前4千年至2500年的文物，...

疏導劍湖山世界跨年夜車流 警方管制和停車路線看這裡

因應2026劍湖山世界舉辦跨年煙火秀，預估將吸引眾多民眾前來參與活動。雲林縣斗南分局今天公布周邊重要聯外幹道疏導及安全維...

台灣第一捐血救火隊 歸仁團委會幾乎周周接辦 今年已募6千袋

救國團台南歸仁團委會今天在歸仁圓環旁舉辦捐血活動，這是今年第50場，該會被稱為全台最會辦捐血活動的團體，全年募集鮮血已突...

嘉義市精忠新城獼猴亂入 市府圍捕未果籲民眾「三不」

今天上午有網友在地方社群媒體分享數張獼猴在嘉義市精忠新城屋簷走跳的畫面，引起民眾熱議。嘉義市政府獲報後立即派員前往現場圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。