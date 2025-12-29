劍湖山元旦跨年安全升級 演練疏散防護萬無一失
湖湖山世界2026跨年晚會長達10分10秒摩天輪雙輪煙火秀，將吸引成千上萬民眾參加，為確保遊客安全無虞，園方今天辦理疏散演習，且跨年夜警力維升全面升級，同時也推出一系列超值入園優惠，邀請民眾一同安心熱力跨年。
⭐2025總回顧
劍湖山世界每年跨年夜湧入大量人潮，今年採取更嚴密維安作為。總經理曾慶欑指出，為維護公共安全，園區已於官網正式公告禁止攜帶危險物品入園。當晚入口處將由警力協助檢查，對大型包包、推車及可疑人物加強安檢，嚴防違禁品進入，他強調，安全是活動的底線，請遊客體諒並配合入園安檢，共同打造安心的跨年環境。
園方指出，今年除了10分10秒亞洲唯一摩天輪雙輪煙火，環繞山景花火，名主持人GINO、可緁領軍，攜手多位實力派演出者輪番演出，與現場民眾一同倒數，迎接2026年的到來。
除精彩表演，跨年當天遊樂設施將延長開放至晚間10點，可從早玩到晚，享受超過14小時的狂歡體驗。12月31日推出多重門票優惠，全日狂歡價只要399元。當日壽星本人憑證購票優惠價100元。大專生優惠下午5時前入園，本人憑證購票只要299元。憑「青春動滋券」購票，兩人同行僅需699元。
劍湖山世界表示，今天完成緊急通報、疏散流程及警力合作演練，已做好萬全準備，邀請全國遊客來到雲林古坑，在最安心的環境中，一同迎接2026，詳情請見劍湖山世界官網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言