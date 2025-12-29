疏導劍湖山世界跨年夜車流 警方管制和停車路線看這裡

因應2026劍湖山世界舉辦跨年煙火秀，預估將吸引眾多民眾前來參與活動。雲林縣斗南分局今天公布周邊重要聯外幹道疏導及安全維護規畫，12月31日上午6時起至元旦凌晨3時止，管制劍湖山世界園區外各主要道路交通疏導。

警方指出，劍湖山世界園區預估可容納自小客車2505輛、機車2000輛，園區停滿，由警方管制疏導往台3線、永光外環道及古坑鄉中山路等周邊道路適當地點停放。

雲林縣政府並公告以下路段禁止臨停及設攤，斗南分局將派員配合勸導取締，雙向禁停的路段如下：雲212、199線路口至劍湖山收費站前路口。雲210線至國道3號涵洞。光華與光昌路口至庵古坑咖啡。慈光寺產業道路至雲212線。六斗坑工程道路。

單向禁停：光昌、光華路口至雲212、199線路口。台3線至雲212線。管制路段違停者車輛將逕行拖吊移置至加比山咖啡停車場。

劍湖山世界週邊設15處交通管制點，視交通狀況啟動管制措施，為加速活動結束後散場速度，31日23時起，實施道路單向(下行)調撥車道，調撥路段為鄉道雲212線(光昌路)至光興路段。

斗南分局長林文智提醒遊客請提前於上午時段入園，以避開交通壅塞尖峰時段；另為疏導跨年活動結束後散場車流，發布往斗六市、斗南鎮及梅山鄉等替代道路交通疏導圖於斗南分局網頁及社群媒體，供遊客隨時參考，請駕駛人多一份耐心，聽從現場警察人員指揮及管制，快樂出門，平安回家。